الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

تدمير مسيرتين للحوثيين في اليمن

طائرات بدون طيار،
طائرات بدون طيار، فيتو

الحرب على غزة ، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الإثنين، تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة من تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".

وأضافت: "نجحت القوات المشتركة من تدمير طائرتين بدون طيار للحوثيين فوق خليج عدن".


وتابع البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأوضح أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

واختتم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

 

4 عمليات عسكرية نوعية

يذكر أن جماعة الحوثيون،  مهاجمة سفن إسرائيليّة وأمريكيّة وبريطانيّة، في 4 عمليات عسكرية نوعية، في البحرين العربي والأحمر، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

 

الاحتلال ينتقل للمرحلة الثالثة من حرب غزة


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن المستوى السياسي في إسرائيل أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة، مضيفة أن تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة سيتأثر بصفقة الرهائن إذا تمت والوضع في لبنان.

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