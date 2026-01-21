الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على  شمال الصعيد، بارد  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

الأرصاد الجوية تعلن طقس غد الأحد وتحذر من نشاط للرياح على السواحل الشمالية


حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 05

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

خلال ساعات، أمطار خفيفة على هذه المناطق تمتد ليلا إلى القاهرة الكبرى

أمطار خفيفة ورياح وأتربة، تفاصيل حالة الطقس اليوم

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

قسوة الشتاء تتفاقم، انهيار درجات الحرارة، رياح مثيرة للأتربة وأمطار من الشمال إلى القاهرة، المزروعات تتحول إلى صقيع

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

البنا يرفض الصلح مع ميدو ويكشف عن إجراء قانوني جديد ضده

آرسنال يتقدم على إنتر ميلان 2-1 في شوط أول مثير

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

هل أنهى الأهلي صفقة بابلو الصباغ؟ وكيل اللاعب يرد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بضياع فرص مهمة

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية