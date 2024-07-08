محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل (صور)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة كلامية بين الفنان محمد رمضان وشاب أثناء تجوله فى أحد شوارع الساحل الشمالي وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

ويظهر فى الفيديو المتداول محاولة الشاب التقاط صور للفنان وهو ما أثار غضبه وجعله يتوجه إليه ويمسك بيده ويطلب منه إخراج هاتفه المحمول من جيبه، مرددا: “طلع الموبايل.. طلع الموبايل"، محاولا إخراج الهاتف من جيبه بالقوة، وهو ما جعل الشاب يرد عليه قائلا: “حاضر هاجيبه .. حاضر هاجيبه”.

مقطع الفيديو انتشر عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك للنجم محمد رمضان في أحد الشوارع وسط الجمهور.

محمد رمضان يضرب شاب

وظهر محمد رمضان في الفيديو المنتشر محاولا أخذ الموبايل بالقوة، وتوجيه صفعة لهذا الشاب، بينما حاول الشاب رد الصفعة لمحمد رمضان.

ومن جانب آخر، كان الفنان محمد رمضان، قد طرح أغنيته الجديدة “بمزاجي” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب بعد أغنيته الأخيرة مفيش كده.

أغنية محمد رمضان الجديدة بمزاجي

مزاجي، يعتمد على شكله ولكن على هيئة صور كرتونية، وبجانبه عدد من الأشخاص.

أغنية مفيش كده لـ محمد رمضان

ونجح الفنان محمد رمضان، في تصدر ترند اليوتيوب، بأغنية “مفيش كده” والتي طرحها في عيد الأضحى الماضي:

وتقول كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة

نازل بليل أقضي سهرة موت

اللوكيشن عـ الصحاب Go

بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت

قولتلها هو في جمال كدة

ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة

في حياتي أنا مشوفتش كدة

بالجمال ده لا لا مفيش كدة

مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة

ى الجانب الآخر، أعلن النجم محمد رمضان غيابه عن موسم دراما رمضان 2025 وذلك بعد مسلسله الأخير جعفر العمدة.

وقال محمد رمضان من خلال موقع فيس بوك: “رسميًا غيابي عن دراما رمضان٢٠٢٥”.