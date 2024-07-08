حكم دولي يحسم مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن أمين عمر حكم لقاء الزمالك والإسماعيلي، احتسب ركلتي جزاء صحيحتين للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن تدخل الـvar في الركلة الأولى قرار صحيح، واللعبة الثانية كان تمركز الحكم جيدًا بعد لمسة يد مدافع الدراويش.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "قرارات أمين عمر كانت صحيحة في احتساب ركلتين جزاء لـ الزمالك، والحكم قدم مستوى طيب خلال اللقاء، رغم أنه لا يدير العديد من المباريات لكنه يمتلك لياقة عالية ومرشح لكأس العالم القادمة مع محمد معروف".

وأضاف: "أمين عمر حكم كبير وبالتأكيد لا يحدث تجاوز لفظي من جانب أي لاعب ضده واحتجاج عبد الرحمن مجدي في احتساب ركلة الجزاء الأولى، كان يجب إشهار بطاقة صفراء ضده على الفور".

وواصل: "لابد أن نتعلم جيدًا من يورو 2024، وهناك ثقافة مختلفة في التعامل مع الحكام، وألمانيا مستضيف البطولة وحدث خطأ تحكيمي ضدهم، ولم يكن هناك أي اعتراض ضدهم، ولكن هنا في مصر نشاهد اعتراضات على رمية تماس أو ركلة حرة".