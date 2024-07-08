نقابة المهن الموسيقية تحذر المطربين من التجاوز على المسرح

انطلقت منذ أيام قليلة، حفلات الساحل الشمالي، والذي يحييها عدد كبير من المطربين الشعبيين، والمهرجانات.

في هذا الصدد بدأت النقابة، في متابعة حفلات الساحل الشمالي لجميع المطربين، ومراجعة الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا، من أجل رصد كافة المخالفات، بالإضافة إلى مخاطبة هؤلاء المطربين بعد التجاوز على المسرح.

وكشف مصدر من نقابة الموسيقية لـ “فيتو”، عن إرسال تحذيرات لجميع المطربين، من أجل الحفاظ على الحالة الفنية وعدم التجاوز أو الخروج عن النص، لعدم توقيع عقوبات قاسية عليهم.

على الجانب الآخر، كان مصدر من نقابة المهن الموسيقية، قد كشف حقيقة استدعاء شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب للتحقيق معهما، وتوقيع عقوبة قاسية عليهم، بسبب هذه الأحداث.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن ما حدث بين شيرين وحسام حبيب، ليس للنقابة دخل به نهائيًا، لأنها “أمور شخصية”، وكل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

يذكر أن النيابة العامة بالقاهرة، باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستوديو بمنطقة التجمع الأول.