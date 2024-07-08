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أخبار مصر

النقل تقرر خطوة جديدة قبل تشغيل القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائى،
القطار الكهربائى، فيتو

تستعد وزارة النقل لبدء الخطوات الفعلية والاستعدادات لتشغيل القطارات السريعة، بما يضمن جودة التشغيل وتقرر إرسال عدد من قائدى القطارات للتدريب على قيادة هذه النوعية من القطارات بألمانيا خلال الفترة القادمة.

13 سفيرا من النقل في ألمانيا 

وقامت باختيار 13 قائد قطار لإرسالهم للحصول على دورة تدريب لمدة 7 أشهر على أن يتولى السائقون فيما بعد  عمليات تدريب زملائهم المقرر انضمامهم لفريق تشغيل القطار الكهربائي السريع  والمقرر له أن يعمل بين المدن الكبرى  ويربط اقصى شمال مصر بجنوبها خلال الفترة القادمة 

يأتي التدريب العملى داخل الشركة بعد اجتياز المتدربين الاختبارات اللازمة من لغة وتدريب نظري داخل أكاديمية (ديوتشه بان 

البرنامج التدريبي يأتي ضمن بروتوكول تم توقيعه بين وزارة النقل المصرية وشركة دويتشه بان الألمانية لتدريب عدد من سائقى القطارات المصريين للعمل داخل مصر وألمانيا.

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