تصريحات صادمة لرئيس نادي مودرن سبورت عن أزمة الراحل أحمد رفعت

رفض وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت التعليق على فسخ عقد الوحدة الإماراتي مع اللاعب الراحل أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنه لن يصرح بالأسباب مطلقًا، وكذلك الإدارة القديمة لن تصرح بأي شيء عن ذلك.

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موضحا: "كنا نحب أحمد رفعت، وما ينفعش ابنك تقول أي حاجة عنه، وهذا هو الشعور المسيطر على الجميع، ولو كان رجع لمصر من ليبيريا، فماذا كان سيفيدني في ذلك، النادي حصل على حقوقه المالية واللاعب كذلك والوكيل".

وقال عبر بوكس تو بوكس: "بالتأكيد نادر شوقي يعلم جيدًا لماذا فسخ عقده مع الوحدة، ونادر تواجد 12 يوما في الإمارات للتفاوض حول فسخ العقد والحصول على المليون دولار، وسبب فسخ العقد (لا علاقة له بالفنيات)، وهو ظهر إعلاميا في سيناريو مكتوب، وكلامه لم يكن فيه شيء حقيقي على الإطلاق، وأنا توليت المسئولية بعد كل الأزمات، واللاعب الراحل أحمد رفعت لا يستحق ما يحدث حاليا".

وأكد: "لا أعرف سبب المتاجرة من جانب نادر شوقي، كنت أتمنى أن أكون على الهواء مباشرة، كنت أريد التواجد معه في الاستوديو، وأنا جاهز لمواجهته، وأنا عايز ينظر لي "ويقول لي محدش عمل حاجة".. لماذا تزايد يا نادر، هل كان هناك معاملة سيئة في التجنيد ؟!.. لم يحدث، وتمت معاملته بطريقة جيدة.. وهو كان يتدرب في طلائع الجيش، وصوره موجودة على السوشيال ميديا، ولا أعرف لماذا خرج نادر شوقي إعلاميا، فهل الهدف كان الإساءة لسمعة النادي.. هناك حاجة "مرتبة" ولم يتم الاتصال برئيس النادي لعمل مداخلة في البرنامج".

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق بسبب حلقة أحمد رفعت

واستمر: "إبراهيم فايق عمل حلقة "منساقة" أو كان عليه توفير حق الرد، كان يتحدث عن لاعب توفاه الله في نفس اليوم، كان يجب تأجيل الحلقة إلى يوم آخر، وفوجئت من كم المزايدات والمتاجرة، وجاهز لمواجهة نادر شوقي، والحديث بشفافية كاملة.. نريد أن نعرف ما هو الضغط النفسي الذي حدث ضد أحمد رفعت، وكل المصريين يعيشون نفس الضغوط، ولو كل واحد من المصريين لم يتحمل سنكون في العناية المركزة".

وحول علاقة نادي مودرن سبورت بأسرة رفعت، قال: "هم أسرة النادي، وكنت من أوائل المتواجدين في المستشفى وتابعت مع الأطباء كل كبيرة وصغيرة عن حالة اللاعب الراحل، ودائما حريصين على مصلحة ولادنا".

وأضاف: "لم أتناقش مع أسرة أحمد رفعت في أي شيء طبي، كنت فقط أريد الاطمئنان عليه، و استشارني في الظهور مع إبراهيم فايق، ولم أكن أريد ظهوره لكن لو كان هناك فائدة مادية له وهو يرغب في الظهور فلا مانع، وهو طلع على الهواء وحصل على موافقتي، وبالتأكيد لو كان لدي أي تخوف من ظهوره إعلاميا كنت سأرفض، لكني وافقت للاعب".

وزاد: "نادر شوقي كان في حلقة أحمد رفعت، وقال كلام غريب فهل كان يقوم بإملائه بعض الأمور لكي يقولها؟!، وأحمد رفعت كان سريع الاعتذار لأنه متربي وعلى خلق، ونادر شوقي كان وراء ظهوره على القناة، وعيب أن يتاجر باللاعب بهذا الشكل، ولا أريد أن يتاجر بأسرة اللاعب، واضح أنه "عامل شغلانة وحكاية وراوية" وهو من وضع السيناريو والتأليف".

وختم: "أريد أن أعرف ماذا يريد، فهل هو يريد الإضرار بأحد، ولم أصرح بأن عقد رفعت لمدة 4 مواسم، وكل ما صرحت بأن اللاعب متبقٍ في عقده موسم آخر، وعلى العموم ربنا يرحم اللاعب، وأتمنى أن أواجه نادر شوقي قريبا، ونحن مع أسرة اللاعب وهما بالنسبة لنا جزء من رفعت، وحتى بعد انتهاء العقد سيجدون معهم وهذا حقهم".