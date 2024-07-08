الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انسحاب الجيش الأمريكي من قاعدة عسكرية جوية في النيجر (صور)

أفراد من الجيش الأمريكي،
أفراد من الجيش الأمريكي، فيتو

 النيجر ، سحب الجيش الأمريكي، أفراده من القاعدة الجوية (101) في النيجر قرب المطار في العاصمة نيامي.

تأتي تلك الخطوة قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيّرة قرب مدينة أجاديز الصحراوية في الأسابيع المقبلة.

وطالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في أبريل، الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد، بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية في بيان مشترك: "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأمريكية، تم الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات".

الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيّرة

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية الأمريكية كينيث إيكمان، إن التركيز سيتحول بعد ذلك إلى الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيّرة التي تكلفت 100 مليون دولار بالقرب من "أجاديز" وسط النيجر، والتي قدمت معلومات مخابراتية مهمة عن الجماعات المرتبطة بالمتشددين.

وأضاف أن الانسحاب من تلك القاعدة، المعروفة باسم القاعدة الجوية (201)، سيتم على الأرجح في أغسطس.

وأمهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر لسحب قواتها من أراضيها.

وفي أبريل أرسلت روسيا مدربين عسكريين إلى النيجر.

ووقّعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة اتحادية، السبت، لتأسيس تحالف أوثق بين دول وسط منطقة الساحل الأفريقي التي تجتاحها أعمال تمرد مسلحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

النيجر المطار العاصمة نيامي مدينة أجاديز الجيش الأمريكي افريقيا

مواد متعلقة

خطوة تصعيدية من دول الساحل لمواجهة الإيكواس والنفوذ الفرنسي.. القمة الأولى في نيامي تحسم القرار.. وهذه تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو

مقتل 20 عسكريا ومدنيا في هجوم شنه "إرهابيون" في النيجر

المحكمة العليا في النيجر ترفع الحصانة عن الرئيس المعزول محمد بازوم

تصفيات كأس العالم، انسحاب الكونغو من مباراة النيجر

الأكثر قراءة

شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

تصريحات صادمة لرئيس نادي مودرن سبورت عن أزمة الراحل أحمد رفعت

بعد أحمد رفعت، لاعب جديد يكشف عن تعرضه لضغوط تسببت في مرضه

شبانة: أحمد رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب، ويجب محاسبة وكيله

بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

طليقة هاني فرحات تكشف سر إخفائها الزواج وطلباتها منه (فيديو)

شريف عبد المنعم: أنصح كهربا بالالتزام خارج وداخل الملعب

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

منوعات

المزيد

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 7-7- 2024 في ختام التعاملات

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 - 7 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية