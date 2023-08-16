أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

على مسئولية هاني حتحوت: أحمد مرتضى منصور قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك

كشف هاني حتحوت عن كواليس اختيار أحمد مرتضى منصور قائمًا بأعمال منصب رئيس نادي الزمالك.

عيد وفاء النيل كشفها، سابقة لم تحدث في تاريخ مصر بسبب التخزين الرابع بسد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، مفاجأة حول الاحتفال بعيد وفاء النيل الذي يوافق يوم 15 أغسطس، موضحًا أنه لأول مرة في التاريخ يتم الاحتفال بعيد وفاء النيل بدون فيضان.

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر صفر لعام 1445 هجريا

تستطلع دار الإفتاء اليوم الأربعاء هلال شهر صفر لعام 1445 هجريًّا وذلك بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

بعد موقف روسيا وأمريكا، مجلس النيجر العسكري يبدي استعداده للحوار

إنقلاب النيجر، أعلن المجلس العسكري في النيجر أمس الثلاثاء استعداده للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها عن الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي في حين دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف.

غرفة شركات السياحة تزف بشرى سارة عن أسعار عمرة المولد النبوي (فيديو)

حذر مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، من التعامل مع السماسرة أو تصديق أن السفر بتأشيرة سياحية لأداء مناسك العمرة يوفر المال، لأنه سيتفاجأ بعدها بأن التكلفة مرتفعة إلى جانب معاناته من بعد الفندق عن الحرم المكي.

مصرع المذيع الفرنسي الشهير جيرار لو كلارك وابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق في تحطم طائرة

أولاند بلو كلارك، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة ذات محرك واحد غرب فرنسا، بالقرب من نانت، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني.

إنبي يصدم الأهلي والزمالك: لن نفرط في أوفا ولو بـ 100 مليون جنيه

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة رحيل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق البترولي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

بدأ العد التنازلي لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

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هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض

على طريقة الرئيس جو بايدن، وهفواته التي لا تحصى وتعد، سقطت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في فخ هذه الهفوات، ونشرت عن طريق الخطأ منشورا على صفحتها في منصة "إكس" (تويتر سابقا) حيث كتبته باسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

سعر الجنيه مقابل الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

بسبب الزمالك، أحمد عيد مهدد بالإيقاف بعد الانتقال للمصري

كشف هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن أحمد عيد مهدد بالإيقاف بعد انتقاله لفريق المصري البورسعيدي.

بشرة خير، انخفاض الذرة لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 وأسعار القمح تواصل تراجعها عالميا

تراجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 مع استمرار انخفاض الأسعار بفعل توقعات الإنتاج الوفير في الولايات المتحدة.

عادل إمام يتصدر تويتر بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة، ومتابعون يلقنونها درسا

عاد مرة أخرى اسم الفنان عادل إمام يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فالمرة الأولى كانت بسبب تداول تصريحات عن اعتزال الزعيم والثانية بسبب التصريحات الأخيرة التي روجتها الفنانة اللبنانية مادلين طبر، حيث دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر "إكس"، هاشتاجًا بعنوان #عادل_إمام.

الأرصاد تعلن أهم الظواهر المتوقع حدوثها اليوم، أبرزها تغير في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المتوقعة، على جميع الأنحاء، متوقعة أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

تصريح مقلق من شعبة القصابين عن أسعار اللحوم بالأسواق

أسعار اللحوم في الأسواق، يبحث المواطنون عن أسعار اللحوم في الأسواق ومحلات الجزارة، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، لتسجل أسعار اللحوم معدلات مرتفعة.

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار

ومن السيلفي ما قتل، تعرض ثلاثة أشخاص لصدمة كهربائية بينما كانوا يلتقطون صورة "سيلفي" على سكة قطار.

محمد أشرف بعد تعاقده مع زد: علي معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي

أكد محمد أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي المنتقل حديثًا إلى نادي زد، أن إعارته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل الموسم الثاني باتفاق كل الأطراف.

التنسيق مع دول الجوار، بيان من الجيش الليبي بعد تصاعد الاشتباكات في طرابلس (فيديو)

ليبيا، أعلن أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية جاهزية جميع الوحدات لتنفيذ أوامر العمليات العسكرية الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

للأطفال والكبار، أهم التطعيمات المتوفرة بفاكسيرا ومواعيد الحصول عليها

توفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا جميع أنواع التطعيمات المهمة والضرورية التي يجب الحصول عليها حيث تساعد في الحماية من أمراض خطيرة منها سرطان عنق الرحم وأيضًا الالتهاب الرئوي للأطفال.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية.

هلا رشدي لـ فيتو عن أزمتها الصحية الأخيرة: أخذت حقنة كرتيزون علشان أغني بعدها صوتي قطع

حرصت الفنانة هلا رشدي على حضور العرض الخاص لفيلم العميل صفر دعمًا للفنان أكرم حسني، الذي أقيم في أحد المولات الكبرى أمس الثلاثاء.

مقتل وإصابة 133 شخصا جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس

أفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم الأربعاء، بمقتل 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس.

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

محمود الليثي: أحمد سعد بيغني كتير زي بيومي فؤاد، وفيلم وش × وش كوميديا مضمونة (فيديو)

فيلم وش في وش، قال الفنان الكوميدي محمود الليثي، إن تجربة فيلم وش × وش كوميديا مضمونة جدًّا لكونه من فكرة وإخراج شخص واحد وليد الحلفاوي.

كوريا الشمالية تحرج أمريكا بشأن الجندي الأمريكي الهارب، والبنتاجون يعلق

الجندي الأمريكي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، إنها لا تستطيع التحقق من التعليقات التي نقلتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية ونسبت إلى الجندي الأمريكي ترافيس كينج.