للأطفال والكبار، أهم التطعيمات المتوفرة بفاكسيرا ومواعيد الحصول عليها

توفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا جميع أنواع التطعيمات المهمة والضرورية التي يجب الحصول عليها حيث تساعد في الحماية من أمراض خطيرة منها سرطان عنق الرحم وأيضًا الالتهاب الرئوي للأطفال.

وترصد فيتو قائمة بأهم أنواع التطعيمات المتوفرة في فاكسيرا وأيضًا أسعارها.

١- تطعيم الروتا "روتاتاك" يؤخذ من عمر ٦ أسابيع على ٣ جرعات ولا يمكن أخذه بعد عمر ٨ شهور ويتوفر بسعر 310 جنيهات.

٢- تطعيم روتاريكس بسعر 310 جنيهات يؤخذ من عمر ٦ أسابيع على ٣ جرعات ولا يمكن أخذه بعد عمر ٨ شهور.

٣- تطعيم بريفينار يؤخذ من عمر ٦ أسابيع بسعر 490 جنيهًا ويحمي من المكورات الرئوية.

٤- تطعيم النيموكوكال بسعر 580 جنيهًا يؤخذ من عمر سنتين ويحمي من الالتهاب الرئوي.

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٥- تطعيم الجديري بسعر 546 جنيهًا يؤخذ من عمر سنة علي جرعتين بينهم ٣ شهور للأطفال وبينهم شهر للكبار.

٦-تطعيم الحمى الشوكية الرباعي بسعر 530 جنيهًا يؤخذ من عمر ٩ سنوات حتى 55 سنة.

٧- تطعيم كبدي للأطفال بسعر 252 جنيهًا يؤخذ من عمر سنة على جرعتين بينهم ٦ شهور.

٨- أجسام مضادة لالتهاب الكبد ب بسعر 720 جنيهًا ويؤخذ حسب الحاجة إليه في أي عمر.

٩- تطعيم السعار بسعر 93 جنيهًا يؤخذ في أى عمر والجرعة حسب حالة الإصابة.

١٠- تطعيم كبدي أ+ ب بسعر 336 جنيهًا يؤخذ من عمر ١٦ عامًا.

١١- تطعيم الحماية من سرطان عنق الرحم للسيدات يؤخذ من عمر ٩ سنوات بسعر 947 جنيها.

١٢ - تطعيم السداسي يحمي من ٦ أمراض وهي السعال الديكي والدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال والتهاب الكبدي ب سعر 611 جنيهًا. ويؤخذ من عمر ٦ أسابيع حتى سنتين.