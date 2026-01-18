الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية ليست تحديا بيئيا فقط، وإنما في صمام الأمن القومي المصري، حيث أنها أصبحت واقعا يطرق أبواب سواحلنا، ويهدد مواردنا المالية.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

 التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية

وأشار النائب، إلى أن التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية، لاسيما وأن ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء الدلتا وتملح الأراضي الزراعية.

استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة تقوم بدورها من خلال استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن السد العالي صمام الأمان للدولة المصرية، لاسيما في ظل عدم توقع الفيضانات والأمطار.

التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ

وشدد النائب أحمد العوضي، على أهمية التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ، وتعظيم منظومة إدارة المياه لضمان التصرف الآمن، مطالبا بضرورة العمل على تأمين المدن الساحلية الجديدة حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار وكيل الشيوخ، إلى أهمية التوعية المجتمعية وإشراك المواطن في خطط التكيف مع التغيرات المناخية.

نحتاج طرق جديدة لمواجهة انتشار ورد النيل

وفيما يتعلق بأزمة انتشار ورد النيل، شدد وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية العمل على وجود طرق مكافحة حديثة بدلا من الطرق التقليدية.

الاستفادة من ورد النيل في صناعة الأعلاف

وأكد النائب، أهمية الاستفادة من ورد النيل في صناعة الأعلاف، مثلما نجحنا في الاستفادة في وقت سابق من قش الأرز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ البحر سطح البحر التغيرات المناخية السد العالي

مواد متعلقة

نائب يستعرض طلبا أمام الشيوخ بشأن التغيرات المناخية ودور السد العالي

الشيوخ يناقش اليوم أزمة التغيرات المناخية ويحسم تعديل قانون ضريبة العقارات

5 خطوات من محافظة المنيا لمواجهة التغيرات الجوية

نائب يسأل الحكومة عن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية