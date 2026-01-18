وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

18 حجم الخط

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية ليست تحديا بيئيا فقط، وإنما في صمام الأمن القومي المصري، حيث أنها أصبحت واقعا يطرق أبواب سواحلنا، ويهدد مواردنا المالية.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية

وأشار النائب، إلى أن التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية، لاسيما وأن ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء الدلتا وتملح الأراضي الزراعية.

استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة تقوم بدورها من خلال استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن السد العالي صمام الأمان للدولة المصرية، لاسيما في ظل عدم توقع الفيضانات والأمطار.

التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ

وشدد النائب أحمد العوضي، على أهمية التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ، وتعظيم منظومة إدارة المياه لضمان التصرف الآمن، مطالبا بضرورة العمل على تأمين المدن الساحلية الجديدة حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار وكيل الشيوخ، إلى أهمية التوعية المجتمعية وإشراك المواطن في خطط التكيف مع التغيرات المناخية.

نحتاج طرق جديدة لمواجهة انتشار ورد النيل

وفيما يتعلق بأزمة انتشار ورد النيل، شدد وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية العمل على وجود طرق مكافحة حديثة بدلا من الطرق التقليدية.

الاستفادة من ورد النيل في صناعة الأعلاف

وأكد النائب، أهمية الاستفادة من ورد النيل في صناعة الأعلاف، مثلما نجحنا في الاستفادة في وقت سابق من قش الأرز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.