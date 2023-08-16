مقتل وإصابة 133 شخصا جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس

أفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم الأربعاء، بمقتل 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس.



وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إن الإحصائية المبدئية للأضرار البشرية نتيجة الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضمنت 27 حالة وفاة، وأكثر من 106 إصابات.

وأوضح المركز أنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.

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وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد كلف كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان في طرابلس بالتدخل لفض الاشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 قتال.



وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

تسليم محمود حمزة لجهة أمنية محايدة

من جانبها، قالت مصادر ليبية في وقت سابق، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي اتفقا مع قيادات من مدينة طرابلس وأعيان سوق الجمعة على تسليم "آمر اللواء 444" محمود حمزة لجهة أمنية محايدة، بحسب موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على نقل حمزة إلى مقر يتبع جهاز دعم الاستقرار لاستكمال التحقيقات معه من قبل المدعي العسكري.

وأشارت إلى أن قوة تابعة لوزارة الداخلية ستباشر عملية فض الاشتباكات المتواصلة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر: إن القائد الأعلى للجيش أمر بالوقف الفوري للأعمال القتالية، وعودة جميع الآليات المسلحة إلى مقراتها، دون أي قيد أو شرط، والتزام جميع الأطراف بعدم القيام بأي إجراءات عسكرية من شأنها المساس بالسلم في العاصمة، وتؤدي إلى تصعيد النزاع وزيادة معاناة المدنيين.