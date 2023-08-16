الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

نهاية مأساوية لشاب
نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية، فيتو

ومن السيلفي ما قتل، تعرض ثلاثة أشخاص لصدمة كهربائية بينما كانوا يلتقطون صورة "سيلفي" على سكة قطار.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، فقد وقعت الحادثة التي أسفرت عن وفاة شخصين في مدينة أوك بارك بشيكاغو.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص تعرضوا لصعقة كهربائية بقوة 600 فولت عندما لمسوا السكة الثالثة للقطار.

وأظهر مقطع فيديو لـ 3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار في منطقة غير مصرح بها، ثم يصاب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم تلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره.

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ووفق إدارة إطفاء أوك بارك فإن الرجل أصيب بسكتة قلبية وتم نقله إلى مركز لويولا الطبي في حالة حرجة، وتوفي لاحقا.

الفتاة التي صعقت أيضًا كانت واعية عند وصول الطوارئ، وتم نقلها أيضًا إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة أيضًا.

وبحسب خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، فإن جسم الإنسان قادر على البقاء على قيد الحياة من التعرض لجهد كهربائي كبير، ولكن عادة ما يكون التلامس مع 50 فولتًا من الكهرباء كافيًا لقتل شخص.

 

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صدمة كهربائية سيلفي سكة قطار خدمة الطقس الوطنية الأميركية مدينة أوك بارك بشيكاغو مركز لويولا الطبي

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