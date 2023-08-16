بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

ومن السيلفي ما قتل، تعرض ثلاثة أشخاص لصدمة كهربائية بينما كانوا يلتقطون صورة "سيلفي" على سكة قطار.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، فقد وقعت الحادثة التي أسفرت عن وفاة شخصين في مدينة أوك بارك بشيكاغو.

Dois jovens que iam para o Lollapalooza receberam um choque de 600 volts enquanto tiravam selfie nos trilhos do trem.



O incidente aconteceu na parada da Ridgeland Green Line em Oak Park, Illinois, pouco depois das 19h, em 5 de agosto, quando o grupo de amigos estava indo pic.twitter.com/xnQv8u5fIy — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) August 15, 2023

وقالت الصحيفة إن الأشخاص تعرضوا لصعقة كهربائية بقوة 600 فولت عندما لمسوا السكة الثالثة للقطار.

وأظهر مقطع فيديو لـ 3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار في منطقة غير مصرح بها، ثم يصاب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم تلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره.

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ووفق إدارة إطفاء أوك بارك فإن الرجل أصيب بسكتة قلبية وتم نقله إلى مركز لويولا الطبي في حالة حرجة، وتوفي لاحقا.

الفتاة التي صعقت أيضًا كانت واعية عند وصول الطوارئ، وتم نقلها أيضًا إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة أيضًا.

وبحسب خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، فإن جسم الإنسان قادر على البقاء على قيد الحياة من التعرض لجهد كهربائي كبير، ولكن عادة ما يكون التلامس مع 50 فولتًا من الكهرباء كافيًا لقتل شخص.