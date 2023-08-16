التنسيق مع دول الجوار، بيان من الجيش الليبي بعد تصاعد الاشتباكات في طرابلس (فيديو)

ليبيا، أعلن أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية جاهزية جميع الوحدات لتنفيذ أوامر العمليات العسكرية الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

ونشر “المسماري”، على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، مقطع فيديو يرصد استعدادات القوات المسلحة العربية الليبية لمراقبة المنطقة خاصة على الحدود مع دول الجوار وكذلك تبادل المعلومات وترتيب إجراءات الاستطلاع والمراقبة، وتنفيذ المهام الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

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وكتب قائلًا: “في إطار الاستعداد المستمر لتنفيذ الواجبات والمهام المكلفة بها وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تعقد هذه الأيام عديد الاجتماعات واللقاءات بين قيادات الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي لتحقيق مبدأ التعاون بينها حسب مناطق المسؤولية المحددة لكل وحدة وذلك لتوحيد الجهود لمراقبة المنطقة وخاصة على الحدود مع دول الجوار وكذلك تبادل المعلومات وترتيب إجراءات الاستطلاع والمراقبة".

تحذير الأمم المتحدة من الأحداث في ليبيا

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة تطورات الاشتباكات في طرابلس، واحتمالات التصعيد، وطالبت بالوقف الفوري للمعارك.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

حماية المدنيين

كما دعت البعثة، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وفي السياق، عبرت البعثة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية، لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

الحوار لمعالجة الخلافات

وشددت على الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، معلقة بالقول: "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".

ويأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس منذ فجر أمس الثلاثاء، بين اللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتين لوزارة الداخلية.

القبض على آمر اللواء 444

وكانت الاشتباكات قد اندلعت مساء أمس بعد القبض على آمر اللواء 444، عقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة، من قبل قوة الردع والشرطة القضائية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر حالة من الهلع أصابت رواد أحد الأسواق في عين زارة من العائلات "ملكية مول" بعد سقوط قذائف أمامه جراء تبادل النيران.

دخول الدبابات لمناطق الاشتباك



فيما أظهرت بعض المقاطع تبادل النيران بأسلحة خفيفة ومتوسطة داخل مناطق سكنية، كما تم تأكيد دخول بعض الدبابات لمناطق الاشتباك، بعد رصد إحداها وهي تدوس سيارة مدنية في طريق الشوك.

من جانبها، نشرت قوة الردع مقطعًا مصورًا تظهر خلاله أفراد وسيارات أحد سرايا اللواء 444 تم القبض عليهم أثناء الاشتباك.

المجلس الأعلى للدولة الليبي

من جانبه، علق المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان صادر عنه، على خلفية الاشتباكات بين مليشيات الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومليشيا اللواء ٤٤٤ في العاصمة طرابلس.

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