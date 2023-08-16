تصريح مقلق من شعبة القصابين عن أسعار اللحوم بالأسواق

أسعار اللحوم في الأسواق، يبحث المواطنون عن أسعار اللحوم في الأسواق ومحلات الجزارة، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، لتسجل أسعار اللحوم معدلات مرتفعة.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

وبمتابعة قطاع اللحوم وبرصد أسعارها، نجد أن أسعار اللحوم في الأسواق مازالت عند معدلاتها المرتفعة، بالرغم من حالة الركود وقلة الطلب على شراء اللحوم خلال الفترة الماضية عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.

فما هي حالة سوق اللحوم خلال هذه الفترة، وما هي أسعار اللحوم في المحلات، والتوقعات المستقبلية للأسعار؟

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انخفاض طفيف في أسعار اللحوم البقري والجاموسي بالأسواق

يقول شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار اللحوم البقري والجاموسي انخفضت انخفاضًا طفيفًا عقب انتهاء عيد الأضحى، ثم تراجعت الأسعار مرة أخرى خلال هذه الفترة لكن تراجعًا طفيفًا، ليس بالتراجع الذي يعيد اللحوم لمعدلات أسعار ما قبل موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها قبل عيد الأضحى.

10 جنيهات انخفاضًا في أسعار اللحوم كندوز بالأسواق

وأوضح عضو شعبة القصابين لـ «فيتو» أن أسعار اللحوم البقري والجاموسي تراجعت في الأسواق ومحلات الجزارة انخفاضًا قدره 10 جنيهات في الكندوز، إذ يباع كيلو القائم من اللحوم البقري من 120 إلى 125 جنيهًا، ويصل سعر اللحم البقري في المذبح «قباني» نحو 220 جنيهًا.

أسعار اللحم الجاموسي في المجازر يصل لـ 210 جنيهات

وأضاف «جابر» أن سعر اللحوم الجاموسي متوسط العمر وكبير السن «قباني» يتراوح من 170 إلى 180 جنيهًا، وأن سعر اللحم الجاموسي صغير السن فيباع «قباني» بنحو 210 جنيهات.

شلبي جابر، فيتو

أسعار اللحم الضاني مستقرة عند معدلاتها المرتفعة منذ عيد الأضحى

وأشار عضو شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحم الضاني لم تنخفض أو تتحرك أسعارها منذ عيد الأضحى، حيث حافظت اللحوم الضأن على استقرار سعرها عند معدلاته المرتفعة دون انخفاض، مخالفة بذلك كواليس كل عام في موسم عيد الأضحى، حيث يعد عيد الأضحى موسم اللحم الضاني في مصر، الذي مع بدايته ترتفع أسعار اللحوم الضاني ثم تنخفض.

أسعار اللحوم الضاني تصل لـ 350 جنيهًا في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية

وتابع «جابر» أن أسعار اللحوم الضاني تتراوح من 270 جنيهًا حتى 350 جنيهًا في المناطق الشعبية، وترتفع أسعار أكثر من هذا السعر في المناطق الراقية.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في المناطق الشعبية تصل إلى 300 جنيه

وأشار عضو شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحوم الكندوز في المحلات بالمناطق الشعبية تباع بسعر 300 جنيه، وهذه الأسعار تختلف عن أسعار اللحوم في المناطق الراقية، حيث ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، ولكن ما يهم هو أن تنخفض أسعار اللحوم في المناطق الشعبية التي يسكن فيها غالبية الشعب المصري.

توقعات أسعار اللحوم وحالة الأسواق في الفترة المقبلة

وعن توقعاته بشأن أسعار اللحوم في الفترة المقبلة، قال «جابر» إنه لا يمكن التوقع بشأن التحركات السعرية للحوم، خاصة أن الجميع في انتظار تراجع أسعارها، التي يحددها الطلب والعرض، وهل يتزايد الطلب على شراء اللحوم خلال الفترة المقبلة، وتنتهي مرحلة الركود التي يمر بها قطاع اللحوم، أم تستمر، وهل يزيد المعروض من اللحوم في الأسواق ليتناسب مع طلبات الشراء، أم يقل المعروض، كل هذه أسئلة لا نستطيع التكهن بإجاباتها لإعطاء توقع صحيح لحالة السوق المستقبلية.