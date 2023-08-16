بشرة خير، انخفاض الذرة لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 وأسعار القمح تواصل تراجعها عالميا
تراجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 مع استمرار انخفاض الأسعار بفعل توقعات الإنتاج الوفير في الولايات المتحدة.
انخفاض سعر القمح واستقرار فول الصويا
وانخفض القمح لرابع جلسة على التوالي، إذ نزل واحدا بالمئة إلى أقل مستوياته في شهرين ونصف، في حين استقر فول الصويا.
مجلس شيكاغو للتجارة
هبط عقد الذرة الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة 0.3 بالمئة إلى 4.74 دولار وربع سنت للبوشل في الساعة 0014 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 عند 4.73 دولار ونصف سنت للبوشل في وقت سابق من الجلسة.
كما تراجع القمح واحدا بالمئة إلى 5.92 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، بعد أن انخفض في وقت سابق اليوم إلى 5.91 دولار ونصف سنت، وهو أدنى مستوى منذ 31 مايو أيار.
وانخفض فول الصويا ربع سنت إلى 13.05 دولار للبوشل.
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