بقرار من رئيس مجلس الوزراء:

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
اجازات 2026، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
 

 

ويتزامن الاحتفال بعيد الشرطة  ذكرى معركة الإسماعيلية البطولية عام 1952، التي سطر فيها رجال الشرطة أروع آيات البطولة والتضحية في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني.. ويأتي هذا التزامن ليضفي على يوم 25 يناير أهمية وطنية مزدوجة، تجمع بين تخليد ذكرى الثورة وتكريم تضحيات رجال الشرطة.

ويأتي قرار ترحيل الإجازة الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ضمن سياق الإجراءات الحكومية المتبعة في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تفعيل نظام "الإجازات الممتدة".. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة فرصة أطول للعاملين للراحة والاستجمام، فضلاً عن تحفيز السياحة الداخلية والنشاط الاقتصادي من خلال توفير عطلة نهاية أسبوع طويلة.

