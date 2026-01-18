الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

هيئة الدواء تحدد قواعد واشتراطات تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 11 تابع (ج)، الصادر في 14 يناير 2026، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، بشأن العمل بأحكام الدليل التنظيمي لقواعد واشتراطات مزاولة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

ونصت المادة الأولى لقرار هيئة الدواء المصرية على أن "يعمل بأحكام الدليل التنظيمي المرافق لهـذا القـرار، بـشأن قواعـد وإجـراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية".

وتلتزم كل مؤسسة صيدلية تتخذ شـكل صـيدلية عامة أو خاصة أو مـصنع مستحضرات صيدلية، وتزاول نشاط تركيب المستحضرات المـشار إليهـا بـالفقرة الأولى من هذه المادة، بجميع القواعد والاجراءات والاشـتراطات المنـصوص عليهـا.

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر مضاد حيوي TAVANIC

هيئة الدواء تحذر من تداول مستحضر مجهول المصدر لعلاج اضطرابات القلق والاكتئاب

