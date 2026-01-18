هيئة الدواء تحدد قواعد واشتراطات تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 11 تابع (ج)، الصادر في 14 يناير 2026، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، بشأن العمل بأحكام الدليل التنظيمي لقواعد واشتراطات مزاولة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

ونصت المادة الأولى لقرار هيئة الدواء المصرية على أن "يعمل بأحكام الدليل التنظيمي المرافق لهـذا القـرار، بـشأن قواعـد وإجـراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية".

وتلتزم كل مؤسسة صيدلية تتخذ شـكل صـيدلية عامة أو خاصة أو مـصنع مستحضرات صيدلية، وتزاول نشاط تركيب المستحضرات المـشار إليهـا بـالفقرة الأولى من هذه المادة، بجميع القواعد والاجراءات والاشـتراطات المنـصوص عليهـا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.