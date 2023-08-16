على مسئولية هاني حتحوت: أحمد مرتضى منصور قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك

كشف هاني حتحوت عن كواليس اختيار أحمد مرتضى منصور قائمًا بأعمال منصب رئيس نادي الزمالك.



وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه الماتش المذاع على شاشة صدى البلد: "مرتضى منصور الرئيس السابق المعزول أعلن من قبل أنه غير مستمر رغم أن البيانات والأخبار المرسلة رسميا من جانب نادي الزمالك تصدر باسم مرتضى منصور".

وتابع: "لكن ما هو الوضع الحالي؟ الماتش يؤكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع أمس وقرر تكليف أحمد مرتضى منصور بمنصب القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك".

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وواصل حتحوت تصريحاته: "اختيار أحمد مرتضى منصور جاء باعتباره الشخص الأهدأ داخل مجلس الإدارة والأكثر ثقة من جانب مرتضى منصور ويتحرك في خطوات مختلفة لحل عدد من الأزمات داخل النادي".

الزمالك

ومن ناحية أخرى يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن من أجل حل أزمة القيد المتوقفة على دفع غرامات شيكابالا وأشيمبونج وذلك من أجل إتمام الصفقات الجديدة قبل انتهاء مدة إغلاق القيد والمقرر لها يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.

قائمة الزمالك في الأولى

ووفقا لمصادر من داخل النادي قام الزمالك بقيد 30 لاعبا في القائمة الأولى وذلك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمود شبانة - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا

3 لاعبين في قائمة الانتظار

وأشارت المصادر إلى أن ادارة النادي قامت بوضع 3 لاعبين في قائمة الانتظار وفقا للائحة وهم محمد نديم حارس المرمى الشاب وأسامة فيصل مهاجم الفريق الذي كان معار للبنك الأهلي ومحمد خضري لاعب الفريق الشاب.

الراحلون من القائمة الأولى

وشددت المصادر على أن هناك أكثر من لاعب تم قيده في القائمة الأولى لاكتساب الموقف القانوني بعدم رحيلهم بدون مقابل وسيتم استبدالهم بلاعبين أخرين قبل انتهاء فترة القيد من خلال الاعارة أو البيع ويأتي على رأس قائمة هؤلاء اللاعبين سامسون ومحمود شبانه وعبد الله جمعة واللاعب الشاب محمد حسام بيسو.

قيد عبد الشافي وشيكابالا

وأوضحت المصادر أنه تم قيد اللاعب محمد عبد الشافي لرغبته في الاستمرار مع فريق لمدة موسم أخر كما تم قيد شيكابالا وعدم تفعيل البند الموجود في عقده بالاستغناء عن خدماته وذلك لرغبة النادي واللاعب في الاستمرار حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

رفض الجمعية العمومية للزمالك

على جانب آخر حسمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي كان من المفترض أن تعقد يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أرسلت خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يتضمن بطلان إجراءات دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، يوم الجمعة المقبل، والتي كانت تتضمن مناقشة تعديل لائحة النادي.