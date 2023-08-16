الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

كوريا الشمالية تحرج أمريكا بشأن الجندي الأمريكي الهارب، والبنتاجون يعلق

الجندي الأمريكي
الجندي الأمريكي ترافيس كينج، فيتو

الجندي الأمريكي، قالت وزارة  الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، إنها لا تستطيع التحقق من التعليقات التي نقلتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية ونسبت إلى الجندي الأمريكي ترافيس كينج.

 

الجندي الأمريكي يطلب طلب اللجوء

وتأتي تعليقات الوزارة على خلفية بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت فيه إن الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية في 18 يوليو اعترف بدخوله بشكل غير قانوني وأبدى استعداده للجوء إليها أو إلى دولة ثالثة.

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وأوضح البنتاجون أن واشنطن  "تركز على عودته الآمنة إلى الوطن".

 

عبور الجندي الأمريكي إلى كوريا الشمالية

وعبر الجندي ترافيس تي. كينج إلى كوريا الشمالية أثناء قيامه بجولة مدنية في المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود الشديدة التحصين بين الكوريتين. 

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون بأن كينج عبر الحدود عن عمد.

الحدود المشتركة بين الكوريتين، فيتو

التمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي

ومن جانبها قالت وسائل إعلام رسمية إن بيونج يانج خلصت إلى أن ترافيس كينج يريد اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة أخرى بسبب "المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن محققين كوريين شماليين خلصوا أيضًا إلى أن كينج عبر عن عمد وبشكل غير قانوني بقصد البقاء في كوريا الشمالية أو في دولة ثالثة.

وأضافت الوكالة "اعترف ترافيس كينج خلال التحقيق بأنه قرر القدوم إلى كوريا الشمالية لشعوره بالضيق من سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأميركي".

وأردفت "كما أبدى رغبته في طلب اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة ثالثة، قائلًا إنه يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي الذي يفتقر للمساواة".

وذكرت الوكالة الرسمية أن كينج "ظل تحت سيطرة جنود الجيش الشعبي الكوري" بعد عبوره، ولا يزال قيد التحقيق.

ويعد هذا أول اعتراف علني من كوريا الشمالية بعبور كينج من كوريا الجنوبية في 17 يوليو.

والشهر الماضي، بدأت "محادثات" بين الأمم المتحدة وبيونج يانج بشأن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي يظن أنه موقوف في كوريا الشمالية بعد دخوله إليها بشكل غير قانوني في 18 يوليو، وفق ما أعلن نائب رئيس قيادة الأمم المتحدة الجنرال أندرو هاريسون.

وقال هاريسون في تصريح صحفي "بدأت محادثات مع الجيش الشعبي الكوري عبر آلية اتفاق الهدنة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أنهى القتال في 1953 بعد الحرب الكورية.

وقال الجنرال "همنا الأساسي هو وضع الجندي كينج" مؤكدًا أن الحادث لا يزال موضع "تحقيق".

 

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وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون كوريا الشمالية الجندي الأميركي ترافيس كينج المعاملة اللاإنسانية الجيش الشعبي الكوري

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