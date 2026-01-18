18 حجم الخط

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026 في مصر وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، والبورصة العالمية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7034 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6155 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5257 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 49240 جنيها في محلات الصاغة.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، أن التضخم ظل تحت السيطرة نسبيًا عند 2.6% على أساس سنوي، ويأمل المستثمرون في الأصول عالية المخاطر في قراءة مماثلة لمؤشر أسعار المنتجين للحفاظ على التوقعات بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأرقام التضخم، وجدد دعوته لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس.

التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات الأمريكية–الإيرانية تقود موجة الصعود في أسعار الذهب

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تأتي في صدارة العوامل الدافعة لارتفاع الذهب، وعلى رأسها التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة في عدد من الدول الكبرى، ما دفع المستثمرين عالميًا إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأول.

خفض الفائدة وضغوط البنوك المركزية يعززان جاذبية المعدن الأصفر

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة عالميًا، بالتزامن مع الضغوط المتزايدة على البنوك المركزية، أسهما بشكل مباشر في زيادة الإقبال على الذهب، خاصة مع تصاعد المخاوف من تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية، وهو ما عزّز مكانة المعادن النفيسة كخيار دفاعي لحماية الثروات.

قفزات غير مسبوقة في السوق المحلية للذهب خلال ثلاث سنوات

ارتفاع أسعار الذهب، ولفت عبد الحكيم إلى أن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزات تاريخية خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن سعر الجرام ارتفع من نحو 1650 جنيهًا بنهاية 2022 إلى أكثر من 6120 جنيهًا حاليًا، بنسبة زيادة تجاوزت 370%، ما يعكس حجم التحولات الكبرى التي طرأت على السوق المحلي تحت تأثير المتغيرات العالمية وسعر الصرف.

وحول التوقعات للفترة المقبلة، أكد عضو شعبة الذهب أن السوق قد يشهد موجات تصحيح سعرية مؤقتة، إلا أنها لن تُغيّر من الاتجاه الصاعد طالما استمرت الأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية، مشددًا على أن الذهب سيظل محتفظًا بمكانته كأداة رئيسية لحفظ القيمة في أوقات الاضطراب وعدم الاستقرار.

