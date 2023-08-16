إنبي يصدم الأهلي والزمالك: لن نفرط في أوفا ولو بـ 100 مليون جنيه

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة رحيل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق البترولي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الشريعي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "لا نية لرحيل أحمد أمين أوفا عن إنبي".

وأضاف: "لن نفرط في خدمات أوفا ولو بمقابل 100 مليون جنيه لأن احتياجات الفريق لدينا واضحة وصريحة".

وواصل: "الأهلي لم يتواصل معنا بشأن ضم أوفا، وما تردد في هذا الشأن أنباء غير صحيحة".

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وكانت بعض التقارير ربطت اسم أوفا بالزمالك والأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخطف "أوفا" الأنظار بشكل لافت للنظر في الموسم الماضي بعد ظهوره بمستوى جيد جعل الأندية تتجه نحوه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لكن رغبة النادى البترولى في التمسك بقوام الفريق، تمنع رحيله في الميركاتو.

فى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدوري المصري وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولي من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدوري الممتاز الموسم المقبل في ظل صعوبة المنافسة.

كما يؤجل مسؤولو نادى إنبي ملف التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لحين حل أزمة إيقاف القيد التى تعرض لها الفريق البترولى، بسبب مستحقات التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بـ نادي انبي موافقة مجلس إدارة النادي على دخول الفريق البترولي معسكرين مغلقين بمدينة الإسكندرية خلال فترة الإعداد الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف مدير الكرة للنادي البترولي في تصريحات خاصة أن الفريق سيسافر إلى الإسكندرية في الـ16 من أغسطس الجاري للدخول في معسكر مغلق لمدة ثمانية أيام يعود بعده الفريق لمتابعة تدريباته لمدة أسبوع على أن يسافر للدخول في معسكر ثاني بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر القادم.

ومن ناحية أخرى أصدر مجلس إدارة نادي إنبي قرارًا صادمًا لنادي الزمالك بشأن لاعب الفريق البترولي أحمد أوفا الذي يرغب الأبيض في ضمه بالميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي أنه لا نية للتفريط في أوفا خلال الموسم القادم بناء على قرار المدير الفني تامر مصطفي لأنه أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق البترولي.

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مع نادي إنبي عن طريق بعض وكلاء اللاعبين لضم اللاعب للقلعة البيضاء تدعيما لصفوفه لا سيما مع ترحيب اللاعب بذلك.

أوفا ينفي توقيعه للزمالك

ونفي أوفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توقيعه للزمالك وقال: «أنا مكمل الموسم دا مع إنبي».

لكن بعد دقائق قليلة قام أوفا بحذف التدوينة مما أثار التساؤلات حول إمكانية رحيله للزمالك.

وتألق أوفا بشكل لافت للنظر مع فريق إنبي في الموسم المنقضي وسجل 10 أهداف في موسمه الأول مع الفريق البترولي بالدوري المصري الممتاز.

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكمًا نهائيًّا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وأصدرت (كاس) حكمًا نهائيًا في يونيو الماضي بحصول زياد بو غطاس علي مستحقاته إلى جانب تغريم إنبي 910 آلاف دولار بعد فسخ التعاقد بين الطرفين؛ لعدم حصول اللاعب على مستحقاته.

ويتم رفع عقوبة إيقاف القيد حال قيام إنبي بسداد الغرامة الموقعة عليه.

يذكر أن مسئولو نادي إنبي دخلوا في مفاوضات مع زياد بوغطاس في الفترة الماضية لمحاولة حل الأزمة بشكل ودي.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حر موسم 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي حقيقة وقف القيد بالنادي بسبب اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

وأكد إسماعيل تواصل النادي البترولي مع أنيس بن ميم محامي التونسي زياد بو غطاس لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن بجدولة الغرامة المالية وعودة القيد لنادي إنبي.

وأضاف محمد إسماعيل أنه يتمنى الوصول لاتفاق مع محامي بو غطاس لحل مشكلة القيد خلال وقت قصير.

إنبي يبدأ فترة الإعداد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى فترة إعداده للموسم الرياضي 2024/2023 الجديد 5 أغسطس، بملاعب النادى الكيلو 17.

وحرص الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة تامر مصطفى على منح اللاعبين راحة طويلة عقب ضغط المباريات في الموسم الماضي والذي حقق خلاله الفريق المركز السادس بجدول الدوري الممتاز، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائى كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات.