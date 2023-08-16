هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض
هفوات بايدن، على طريقة الرئيس جو بايدن، وهفواته التي لا تحصى وتعد، سقطت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في فخ هذه الهفوات، ونشرت عن طريق الخطأ منشورا على صفحتها في منصة "إكس" (تويتر سابقا) حيث كتبته باسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن..
وقالت جان بيير إن "الاستثمار في أمريكا يعني الاستثمار في كل أمريكا. عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأني لن أترك أي جزء من البلاد دون اهتمام".
وأشارت صحيفة Washington Examiner إلى أنه تم حذف المنشور في أقل من 30 دقيقة.
و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمنشور المحذوف.
ولم يعلق البيت الأبيض على الواقعة حتى الآن.
وأعلن بايدن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة 2024، فيما من المتوقع ألا يلقى منافسة كبيرة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، الذي من المرجح أن يواجه فيه سلفه دونالد ترامب.
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