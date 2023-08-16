هلا رشدي لـ فيتو عن أزمتها الصحية الأخيرة: أخذت حقنة كرتيزون علشان أغني بعدها صوتي قطع (فيديو)

هلا رشدي، حرصت الفنانة هلا رشدي على حضور العرض الخاص لفيلم العميل صفر دعمًا للفنان أكرم حسني، الذي أقيم في أحد المولات الكبرى أمس الثلاثاء.

هلا رشدي تشارك أكرم حسني فرحته

وقالت هلا رشدي خلال لقائها مع “فيتو”: "أنا جاية أحتفل مع أكرم علشان أنا أخته الصغيرة اللي بترخم عليه دائمًا".

وعن تجربتها مع أكرم حسني في مسلسل مكتوب والذي عرض في رمضان 2022 قالت: "انضميت لهذا المسلسل قبل التصوير بأسبوع واحد وما كنتش مثلت قبل كدا بس كنت مبسوطة بالتجربة".

وتحدثت هلا رشدي أيضًا عن أزمتها الصحية التي مرت بها في وقت سابق قائلة: "أنا في مرحلة التعافي لكني تحسنت كتير والموضوع بدأ حينما كنت أغني أغنية وفجأة لاقيت صوتي مش طالع وأصيبت بأدوار برد ورا بعض وبعدها أخذت حقنة كورتيزون علشان أغني وطلعت آخر كلمتين وبعد كدا صوتي قطع".

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وتحدث الفنان أكرم حسني عن تجربته في فيلم العميل صفر وذلك خلال العرض الخاص بالعمل المقام حاليًّا في أحد المولات الكبرى.

وقال أكرم في تصريح خاص لفيتو: أنا بعتز بكل الناس اللي يتعاون معاهم وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس على قد ما تعبنا.. واستنوني في رمضان 2024.

وحرص كل من الفنان إسماعيل فرغلي وهلا رشدي أبطال مسلسل "مكتوب عليا" على الاحتفال مع أكرم حسني بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "العميل صفر" المقام حاليًّا في مول العرب.

منافسة شرسة

ويدخل الفيلم دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًّا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

قصة الفيلم

وتدور قصة الفيلم حول “صفر” حيث خطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري هام، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

فريق عمل الفيلم

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

غياب 5 سنوات

ويعود أكرم حسني للسينما بفيلم “العميل صفر” بعد غياب دام حوالي 5 سنوات، منذ أخر أفلامه “البدلة” الذي شارك بطولته مع تامر حسني، وخلال تلك الفترة ظهر كضيف شرف في عدد من الأفلام وهي “مستر أكس”، “ديدو” و"نادي الرجال السري"، ولكنه لم يشارك في بطولة فيلم، واهتم تلك الفترة بالدراما على حساب السينما.