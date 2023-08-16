الأربعاء 16 أغسطس 2023
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تريند

عيد وفاء النيل كشفها، سابقة لم تحدث في تاريخ مصر بسبب التخزين الرابع بسد النهضة

صورة لعروس النيل،
صورة لعروس النيل، فيتو

عيد وفاء النيل، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، مفاجأة حول الاحتفال بعيد وفاء النيل الذي يوافق يوم 15 أغسطس، موضحًا أنه لأول مرة في التاريخ يتم الاحتفال بعيد وفاء النيل بدون فيضان.

 

وفاء النيل أقدم الأعياد فى العالم

وكتب أستاذ الموارد المائية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا، قال فيه: “أقدم الأعياد الرسمية في العالم هو عيد وفاء النيل الذي يرجع إلى ما قبل العصر المصري القديم منذ أكثر من سبعة الآف عام".

وأضاف: "يرجع عمر نهر النيل جيولوجيا إلى حوالي 20 مليون سنة وكان داخل مصر فقط ويجمع الأنهار من جبال البحر الأحمر مثل وادي قنا ووادي الأسيوطي والحمامات ووادي العلاقي، وأخذ شكله الحالي منذ حوالى 6 ملايين سنة، حيث ينبع من المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) والتي تساهم بحوالي 15% من الإيراد السنوي، والهضبة الإثيوبية (85%) منها 60% من النيل الأزرق الذي يقام عليه سد النهضة.

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وتابع: “تسقط الأمطار في إثيوبيا فى 3 – 4 أشهر رئيسية (يوليو – أكتوبر)، ويبدأ وصول المياه إلى مصر فعليًّا آخر يوليو - أول أغسطس من كل عام ويتأكد وصولها في منتصف أغسطس حيث يحتفل المصريون بوصول الفيضان محملًا بالخير الوفير من المياه".

 

السد العالي يحمي مصر من خطر الفيضانات

وأوضح: “بناء السد العالى أصبحت السنة كلها أعياد بتوفر المياه وقتما نشاء ليلًا ونهارًا، صيفًا وشتاءً، وأنار علينا ليلنا فى جميع المحافظات بإنتاج ضعف الكهرباء في مصر مرة واحدة، وحمى مصر من خطر الفيضانات المدمر وكذلك من السنوات العجاف القاتلة، وأصبح الفيضان فى بداية أغسطس يتوقف عند بحيرة ناصر أمام السد العالي، ولأول مرة هذا العام لا يأتي الفيضان في موعده بسبب التخزين الرابع في سد النهضة الذي بدأ من أول الموسم ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر القادم".


وأكد "شراقي": “رغم ذلك فإن السد العالى سوف يظل حصن الأمان المائي للمواطن المصري، ويوفر المياه في جميع أي أوقات السنة بمنظومة عالية من أعرق  مدرسة ري في العالم وبجهود الدولة منذ محمد علي بإنشاء القناطر الخيرية مرورًا بإنشاء سد أسوان وقناطر أسيوط وترعة الابراهيمية وحديثًا المشروعات المائية من حفر قنوات جديدة وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي وتجديد قناطر أسيوط وقناطر ديروط وتطوير الري الحقلي وغيره".

 

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