دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر صفر لعام 1445 هجريا

تستطلع دار الإفتاء اليوم الأربعاء هلال شهر صفر لعام 1445 هجريًّا وذلك بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء نتيجة الاستطلاع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد مغرب اليوم الأربعاء.

هلال شهر صفـر

ومن جانبه صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).



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موعد بداية شهر صفـر

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 17/8/2023م.

