اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 18 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البرتقال السكري: من 8 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البرتقال أبو سرة: بين 10 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البرتقال الملكي / كيموكوات نحو 20 جنيهًا.

اليوسفي: بين 5 و11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم، فيتو

فاكهة موسمية

الجوافة: من 14 إلى 24 جنيهًا.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الكنتالوب: بين 6 و14 جنيها.

الكاكا: بين 27 و37 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني: بين 50 و80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز بلدي: بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 30 و36 جنيهًا.

الموز المغربي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

الجريدة الرسمية