غرفة شركات السياحة تزف بشرى سارة عن أسعار عمرة المولد النبوي (فيديو)

العمرة، حذر مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، من التعامل مع السماسرة أو تصديق أن السفر بتأشيرة سياحية لأداء مناسك العمرة يوفر المال، لأنه سيتفاجأ بعدها بأن التكلفة مرتفعة إلى جانب معاناته من بعد الفندق عن الحرم المكي.

نصيحة للمعتمرين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: بعض الحجاج والمعتمرين تم إيقافهم في المطار ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات بسبب الاعتماد على تأشيرة الزيارة، وذلك عقب تبليغ السعوديين عنهم.

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نظام الساعة الإلكترونية

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بإلغاء نظام الساعة الالكترونية، مؤكدًا أن الحكومة السعودية لم تطلبها، فضلًا عن تحميلها على المعتمر سعر إضافي والكثير منهم لا يقرأ ولا يهتم بالساعة، متسائلًا لماذا نكلف الحاج والمعتمر ساعة الحكومة السعودية لم تطلبها؟ فلا بد من التخفيف عن المواطن.



وأوضح أن الساعة الإلكترونية أصدرتها الحكومة السعودية عام كورونا وأهدتها للحجاج لتحديد مكان الحاج في حالة هروبه أو إصابته أو توهانه خلال فترة الحج، ولكنها لم تصدرها هذا العام.

أسعار العمرة

ولفت إلى أن أسعار عمرة المولد النبوي قد تنخفض لتتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه في حال عدم وجود الساعة الإلكترونية وتحليل البي سي آر.

وتترقب شركات السياحة، إعلان وزارة السياحة والآثار عن اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لضوابط موسم العمرة للعام الجاري 1445هـ، تمهيدًا لبدء مرحلة توثيق العقود وبدء التشغيل.

وأكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح موسم العمرة مبكرًا عكس ما كان يتم العمل به فى المواسم السابقة والتي شهدت فتح باب العمرة عقب انتهاء التحذيرات التي أقرتها الدولة المصرية ممثلة في وزارات الصحة والسكان والخارجية، والتي تم فيها السماح بخروج المصريين لعمل مناسك الحج والعمرة، وذلك تماشيًا مع قرارات السعودية بفتح باب العمرة اعتبارًا من اليوم الأول لشهر محرم الجاري.

ملامح تشغيل موسم العمرة الجديد

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا لـ«فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس الجاري، على أن يتم بدء العمل فى تفويج رحلات العمرة مباشرة فور انتهاء الشركة من توثيق أوراقها للعمل بالموسم، وذلك بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الماضي دون أي تعديلات، وذلك في ظل استقرار الأوضاع التي تشهدها مصر وخاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ممثلة في الريال السعودي للمعتمرين المصريين.

نظام الحصص لموسم العمرة الجديد

وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال موسم العمرة الجديد بنظام الحصص المفتوحة أو السقف المفتوح أمام شركات السياحة العاملة فى موسم العمرة، بحيث تستطيع تلك الشركات الحصول على أي أعداد من التأشيرات مما يضمن للشركات تنظيم برامج العمرة بحرية، مما يسهم في القضاء على السوق السوداء وخروج المواطنين بتأشيرات مخالفة لتأشيرات العمرة لعمل المناسك، مما يضمن للمواطنين الخروج بتأشيرات عمرة سليمة تحفظ حقوقهم فى الحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم، ويحفظ حقوق الدولة المصرية فى الحصول على الضرائب المستحقة ورسوم بوابة العمرة المصرية، ويحفظ حقوق الشركات فى تنظيم برامج العمرة والتى كفلها لها القانون.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، وثيقة خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي للقادمين من خارج المملكة لموسم العمرة الجديد لعام 1445 هــ.

وتضمنت الوثيقة أن لا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عامًا بدون مرافق، وحجز الخدمات المتعاقد عليها مع المعتمر ضمن البرنامج، مع أهمية اشتماله على الخدمات الأساسية المطلوبة لإصدار تأشيرة العمرة (السكن، النقل داخل المملكة، التأمين، الخدمات الأرضية)، على أن تكون مدة البرنامج متوافقة مع مدة الإقامة الفعلية للمعتمر داخل المملكة بما لا يتجاوز مدة صلاحية الإقامة (90) يوما من تاريخ الدخول للمملكة أو بحد أقصى 29/11/1445.