مصرع المذيع الفرنسي الشهير جيرار لو كلارك وابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق في تحطم طائرة

أولاند بلو كلارك، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة ذات محرك واحد غرب فرنسا، بالقرب من نانت، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني.

اختفاء الطائرة على شاشات الرادار

وفقا لتقارير إعلامية، أمس الثلاثاء، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بعد ظهر يوم الثلاثاء وتحطمت بالقرب من نهر لوار، بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي.

وفي البداية، تم انتشال شخص واحد فقط من الضحايا من الحطام.

مصرع المذيع الفرنسي الشهير جيرار لو كلارك

وقاد الطائرة الصحفي التلفزيوني الفرنسي المعروف جيرار لو كلارك، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية وأكدتها شبكة "سي نيوز" التي يعمل لديها. يشار إلى أن لو كلارك طيار متمرس.

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وأشاد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند بلو كلارك باعتباره صحفيًّا سياسيًّا عظيمًا.

ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق رينيه مونوري

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق رينيه مونوري كانت أيضا على متن الطائرة.