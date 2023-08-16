الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن أهم الظواهر المتوقع حدوثها اليوم، أبرزها تغير في درجات الحرارة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المتوقعة، على جميع الأنحاء، متوقعة أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد الجوية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

 

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وأضافت أنه من المتوقع انتشار شبورة مائية تكسو سماء القاهرة الكبرى ومدن السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة والوجه البحري، فى الساعات الأولى من الصباح. 


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية إلا أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول على مدينة سانت كاترين.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.  

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