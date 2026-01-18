محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

18 حجم الخط

محمد مأمون الشناوى، عالم من علماء الإسلام، تولى مشيخة الأزهر فكان الشيخ السابع والثلاثون للأزهر، من أشهر أعماله الدعوة لإلغاء البغاء فى مصر، عمل على نشر العقيدة والتقريب بين الطوائف المختلفة فى مصر، وهو عم الشاعران كامل الشناوي ومأمون الشناوي، رحل عام 1950.

ولد الشيخ محمد مأمون الشناوى عام 1878 ــ شيخ الأزهر ــ بمدينة الزرقا بالدقهلية، أتم حفظ القرآن وهو صغير لم يتعد الثانية عشر، ووالده الشيخ أحمد الشناوى من أعلام الفقه، أرسله والده إلى الدراسة بالأزهر، وحصل على العالمية عام 1906، ونال إعجاب اساتذته الشيوخ محمد عبده والإمام محمد أبو الفضل الجيزاوى.

بحث الأسرة في الإسلام

عين بعد ذلك مدرسا بمعهد الإسكندريّة الديني، ثم اختير عام 1917 قاضيًا شرعيا بالمحاكم الشرعية وذاع صيته بالعلم الغزير فى علوم الشريعة، وسعة الأفق، وضرب أحسن الأمثال في جلال الخلق، وقد أعطاه العمل في المحاكم الشرعيّة خبرة قوية في مشاكل الأسرة المصرية، ومن هنا تم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء عن بحثه عن "الأسرة في الإسلام"، وبعدها بسنوات اختير إماما للسراي الملكية فكان موضع التقدير والإجلال من الجميع.

وبعد صدور قانون تنظيم الأزهر سنة 1930م عين شيخا لكلية الشريعة بعد إنشائها مباشرة عام 1931، وبذلك يصبح الشيخ هو أول شيخ ــ عميد ــ لكلية الشريعة، وبعد ثلاث سنوات حصل على عضوية هيئة كبار العلماء مع الشيوخ ابراهيم حمروش ومحمو الدينارى، وكانت رسالته المقدمة للحصول على العضوية عن نظام الاسرة فى الاسلام.

الشيخ رقم 37 للأزهر الشريف

عين الشيخ محمد مأمون الشناوى وكيلا للازهر ثم رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف لمدة اربع سنوات، وفى مثل هذا اليوم 18 يناير 1948 عين شيخا للازهر الشريف خلفا للشيخ رقم 36 الراحل مصطفى عبد الرازق، الذى اعترض اعضاء هيئة كبار العلماء على اختياره شيخا للأزهر من قبل الملك الذى اعتبره الشناوى تدخلا فى شئون الازهر، حيث لم يكن مصطفى عبد الرازق عضوا بهيئة كبار العلماء ــ ومخالفة ذلك لقانون تنظيم الازهر ــ مما اضطر الملك الى تعديل قانون الأزهر الشريف ليعين الشيخ مصطفى عبد الرازق، وبعد رحيله جاء تعيين الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخا للأزهر.

فور تولى الشيخ محمد مأمون الشناوى مشيخة الازهر صرح للصحافة بتصريح قال فيه:إنى أتولى منصبي في وقت حرج، ظهرت فيه العصبية الإقليمية، فالطلبة يتضاربون، وبعضهم في السجن والمستشفيات، وبعضهم يعيش في جو من الإرهاب القاسي، والمدرسون مضربون لمطالبهم الخاصة، بعد أن أصاب بعضهم جروح من الطلبة، وقد تركت الأزهر ولم يكن فيه شيء من ذلك؛ ولذا عجبت أشد العجب عندما سمعت بظهور الشيوعية بين رجال الدين، وهم الذين كانوا عدتنا لمحاربة الشيوعية، لذا سأعمل جاهدا على إعادة الهدوء والنظام بأي ثمن، وليسامح الصغير الكبير، كما يجب أن يعفو الكبير عن الصغير، وإني أدعو الأزهريين عامة أن يتخلوا عن النعرة الجاهلية وليبدءوا عهدا جديدا يسوده التسامح الإخاء.

عمل الشيخ محمد مأمون الشناوى على زيادة انتشار التعليم الأزهرى فى أنحاء القطر، وبنى فى عهده خمسة معاهد دينية فى المنصورة والمنيا ومنوف وسمنود وجرجا، وفى عهده ايضا فرض على وزارة المعارف أن تكون مادة الدين الإسلامى مادة أساسية على أن يتولى تدريسها خريجو الازهر، كما زادت البعوث الإسلامية إلى الأزهر، وزادت بعثات الأزهر إلى البلاد العربية والإسلامية لدراسة اللغة الانجليزية والاستعانة بهم بعد ذلك للدعوة فى البلاد الاسلامية، وفى عهده الغى البغاء الرسمى الذى دعمه الاستعمار فى البلاد.

صحيفة المصرى تنعى الشيخ

رحل العالم الجليل محمد مأمون الشناوى عام 1950 بعد مرض أصابه، وفى نعيه قالت صحيفة المصرى:" فجعت مصر بل العالم الإسلامي كله بوفاة المغفور له الأستاذ الأكبر مأمون الشناوي شيخ الجامع الأزهر، وقد خسر العالم الإسلامي بوفاته عالما كبيرا وحجة قوية، وفقدت مصر فيه الورع والتقوى والبر والإخلاص والخير للدين، وفقد الأزهر فيه كبير علمائه، وشيخا من أخلص شيوخه ظل يعمل لخيره، ويواصل السعي لتحقيق رسالته بين ربوع العالم الإسلامي".

منح الاسم قلادة النيل

وتم منح اسم الشيخ الشناوى وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى فى الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر عام 1983، وفى مناسبة الاحتفال بالمولد النبوى عام 1996 منح اسم الشيخ الشناوى أيضا قلادة النيل.

