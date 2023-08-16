محمد أشرف بعد تعاقده مع زد: علي معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي

أكد محمد أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي المنتقل حديثًا إلى نادي زد، أن إعارته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل الموسم الثاني باتفاق كل الأطراف.

وتابع أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "علي معلول من أفضل اللاعبين داخل النادي، ودائم التحفيز لي".

وأضاف محمد أشرف: "معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي من أجل اللعب بشكل أساسي واكتساب الخبرات ودائم التواصل معي، وأسعى للعودة مرة أخرى".



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زد يضم محمد أشرف من الأهلي إعارة موسمين

أعلن نادي زد، رسميًّا أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع محمد أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد، بعد صعوده للعب في الدوري الممتاز.

ورحل عن النادي الأهلي في الموسم الحالي 13 لاعبًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية باع منهم النادي الأهلي بعضهم بشكل نهائي بمقابل مادي كبير مثل حمدي فتحي ومحمد شريف وآخرين رحلوا علي سبيل الإعارة.

وتعرض "فيتو" في التقرير التالي قائمة اللاعبين الذين غادروا الأهلي في الموسم الحالي، والأرقام التي حصل عليها النادي نظر ذلك، وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بانتقالات اللاعبين:

قائمة اللاعبين الذين غادروا الأهلي



محمد شريف انتقل إلى الخليج السعودي مقابل مليون و370 الف يورو.

حمدي فتحي انتقل الى الوكرة القطري مقابل 3 ملايين يورو.

شادي حسين انتقل إلى زد مقابل 354 ألف يورو.

حسام حسن انتقل نهائي إلى سموحة بعد الإعارة مقابل 297 ألف يورو.

برونو سافيو انتقل إلى بوليفار مقابل 276 ألف يورو.

ورحل الخماسي (أيمن أشرف إلى البنك الأهلي، لويس ميكسيوني إلى سيمبا، محمد نصير إلى فيوتشر، عربي بدر إلى المقاولون، محمود وحيد إلى سموحة) في صفقة انتقال حر.

وكذلك الثلاثي على لطفي، مصطفى البدري، مصطفى سعد دون الكشف عن المقابل المادي.

محمد شريف يرحل عن الأهلي

وأعلن النادي الأهلي رسميًّا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها: "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

رحيل محمد شريف يزيد من فرص كريستو

ورحيل محمد شريف يزيد من فرص محمد الضاوي كريستو في التواجد في تشكيلة الفريق الأحمر الأساسية خلال منافسات الموسم القادم وذلك بعد النقص العددي في خط هجوم الفريق حيث يتواجد الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن فقط الأمر الذي يجعل كريستو قريب من التواجد في تشكيلة الفريق الأحمر نظرا لضغط المباريات التى سوف يعانى منه الفريق بسبب المشاركة في أكثر من بطولة خلال منافسات الموسم القادم.