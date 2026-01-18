الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

مصرع 3 عناصر شديدة
مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة
18 حجم الخط

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية ، توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

 

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مكان اختبائهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات تجارة مخدرات، قتل، سرقة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، هيروين، شابو، بانجو)،و2077 قرص مخدر، و49 قطعة سلاح ناري متنوعة

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 77 مليون جنيه،  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والنيابة العامة تتابع التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية ضبط البؤر الإجرامية المخدرات والأسلحة في مصر مصرع عناصر جنائية الامن المصري مكافحة المخدرات والأسلحة أخبار الجريمة في مصر سوهاج

مواد متعلقة

على طريقة سارة خليفة..سقوط تشكيل عصابي أجنبي لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

ضبط 5 رجال و12 سيدة بصحبتهم 16 طفلا لاستغلالهم فى أعمال التسول بالجيزة

عهد وقسم، الداخلية تنتج أغنية وطنية جديدة ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ74

تحرير 881 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور اليوم، تباطؤ الحركة بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وكوبري الجلاء

لماذا تحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة في 25 يناير؟

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل صادمة في قضية استغلال نزلاء دار أيتام بمصر الجديدة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع.. وإحالة المتهم بخطف رضيع في الدقهلية للمحاكمة

التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة عن شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. رجل أعمال ينفق الأموال مقابل استقطاب الضحايا لـ شقة مصر الجديدة.. عقوبات رادعة تنتظر المتهمين
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية