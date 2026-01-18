مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مكان اختبائهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات تجارة مخدرات، قتل، سرقة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، هيروين، شابو، بانجو)،و2077 قرص مخدر، و49 قطعة سلاح ناري متنوعة

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 77 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والنيابة العامة تتابع التحقيقات.

