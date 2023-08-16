عادل إمام يتصدر تويتر بعد التصريحات المسيئة لـ مادلين طبر، ومتابعون يلقنونها درسا

عادل إمام، عاد مرة أخرى اسم الفنان عادل إمام يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فالمرة الأولى كانت بسبب تداول تصريحات عن اعتزال الزعيم والثانية بسبب التصريحات الأخيرة التي روجتها الفنانة اللبنانية مادلين طبر، حيث دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر "إكس"، هاشتاجًا بعنوان #عادل_إمام.



وذكرت الفنانة مادلين طبر في تصريحاتها على هامش مهرجان المسرح القومي: "كان أمنيتي إن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر".

Advertisements

عادل إمام قيمة فنية كبيرة

ووصف أحد نشطاء تصريحات الفنانة مادلين طبر، بالوقاحة وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة، قائلًا: "كلام مادلين طبر وقح، وفي موضوع لا يخصها".



وقال آخر: "عادل إمام قيمة فنية كبيرة، وأعماله تعد جزءًا رئيسًا ومحوريًّا من ذاكرتنا السينمائية، وتسيطر البهجة والسعادة على نفوس من يشاهدها من كافة الأعمار".



وعلق آخر، قائلًا: "بعيدًا عن التدخل البايخ في خصوصيات الناس، كل ما هنالك إنك وحشتنا يا زعيم".

انتقادات لاذعة

وتواجه الفنانة مادلين طبر انتقادات لاذعة وهجومًا شرسًا عقب تصريحها عن الزعيم عادل إمام الذي اعتبره البعض أنه غير موفق ويسيء إلى النجم الكبير.



وأضافت: "كان أمنيتي إن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر".

اختفاء الزعيم عادل إمام

وأوضحت أسباب تصريحاتها الأخيرة بشأن اختفاء الزعيم عادل إمام، وحقيقة منع أسرته له من الظهور وحضور التكريمات الخاصة به حيث قالت: كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم، هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما، سببًا لكي يهاجمني.

وأضافت مادلين: لكن لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاءً لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه.

واختتمت مادلين طبر توضيحها، قائلة: كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرمًا، ووجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا.



الحالة الصحية للفنان عادل إمام

ودعا هذا التصريح الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى طمأنة الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة جدا، موضحًا: اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: قالي تعال كل لقمة عندي واطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزوره فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره قريبًا.



كلام خطير لا يجب قوله على أي فنان

وتابع: رامي إمام والأستاذ محمد عادل إمام كانا يشاركان في تصوير فيلم ابن نسب، وكانا يصلان الليل بالنهار حتى ينتهيا من التصوير، كما أن ابنتي مساعد مخرج في الفيلم، ورامي إمام عندما اتصل به فإنه يجيبني على الفور أو يتصل بي عندما ينتهي من أداء أعماله، والتقيته أكثر من مرة في الأيام الماضية.

كما علق نقيب المهن التمثيلية، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر، والتي قالت فيها إن رامي إمام نجل الفنان عادل إمام لا يرد على الاتصالات الهاتفية.

وقال: لم أسمع من قبل شكوى مفادها أن رامي لا يرد على أحد، هو يرد ومحمد عادل إمام يرد، لكن عندما ينشغل الفنان بتصوير عمل فني قد لا يستطيع الرد أحيانا وفق صحف مصرية.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: مادلين طبر قالت كلامًا خطيرًا ومفردات يجب ألا يتم قولها على أي فنان، فما بالنا بعادل إمام، أعتذر عما قالته وسأتحدث معها بعد انتهاء هذه المداخلة.