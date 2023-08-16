الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

عادل إمام يتصدر تويتر بعد التصريحات المسيئة لـ مادلين طبر، ومتابعون يلقنونها درسا

عادل إمام ومادلين
عادل إمام ومادلين طبر، فيتو

عادل إمام، عاد مرة أخرى اسم الفنان عادل إمام يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فالمرة الأولى كانت بسبب تداول تصريحات عن اعتزال الزعيم والثانية بسبب التصريحات الأخيرة التي روجتها الفنانة اللبنانية مادلين طبر، حيث دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر "إكس"، هاشتاجًا بعنوان #عادل_إمام.


وذكرت الفنانة مادلين طبر في تصريحاتها على هامش مهرجان المسرح القومي: "كان أمنيتي إن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر".

Advertisements

 

عادل إمام قيمة فنية كبيرة

ووصف أحد نشطاء تصريحات الفنانة مادلين طبر، بالوقاحة وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة، قائلًا: "كلام مادلين طبر وقح، وفي موضوع لا يخصها".


وقال آخر: "عادل إمام قيمة فنية كبيرة، وأعماله تعد جزءًا رئيسًا ومحوريًّا من ذاكرتنا السينمائية، وتسيطر البهجة والسعادة على نفوس من يشاهدها من كافة الأعمار".


وعلق آخر، قائلًا: "بعيدًا عن التدخل البايخ في خصوصيات الناس، كل ما هنالك إنك وحشتنا يا زعيم".

 

انتقادات لاذعة 

وتواجه الفنانة مادلين طبر انتقادات لاذعة وهجومًا شرسًا عقب تصريحها عن الزعيم عادل إمام الذي اعتبره البعض أنه غير موفق ويسيء إلى النجم الكبير.


وأضافت: "كان أمنيتي إن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر".

 

اختفاء الزعيم عادل إمام

وأوضحت أسباب تصريحاتها الأخيرة بشأن اختفاء الزعيم عادل إمام، وحقيقة منع أسرته له من الظهور وحضور التكريمات الخاصة به حيث قالت: كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم، هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما، سببًا لكي يهاجمني.

وأضافت مادلين: لكن لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاءً لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه.

واختتمت مادلين طبر توضيحها، قائلة: كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرمًا، ووجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا.


الحالة الصحية للفنان عادل إمام

ودعا هذا التصريح الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى طمأنة الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة جدا، موضحًا: اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: قالي تعال كل لقمة عندي واطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزوره فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره قريبًا.


كلام خطير لا يجب قوله على أي فنان

وتابع: رامي إمام والأستاذ محمد عادل إمام كانا يشاركان في تصوير فيلم ابن نسب، وكانا يصلان الليل بالنهار حتى ينتهيا من التصوير، كما أن ابنتي مساعد مخرج في الفيلم، ورامي إمام عندما اتصل به فإنه يجيبني على الفور أو يتصل بي عندما ينتهي من أداء أعماله، والتقيته أكثر من مرة في الأيام الماضية.

كما علق نقيب المهن التمثيلية، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر، والتي قالت فيها إن رامي إمام نجل الفنان عادل إمام لا يرد على الاتصالات الهاتفية.

وقال: لم أسمع من قبل شكوى مفادها أن رامي لا يرد على أحد، هو يرد ومحمد عادل إمام يرد، لكن عندما ينشغل الفنان بتصوير عمل فني قد لا يستطيع الرد أحيانا وفق صحف مصرية.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: مادلين طبر قالت كلامًا خطيرًا ومفردات يجب ألا يتم قولها على أي فنان، فما بالنا بعادل إمام، أعتذر عما قالته وسأتحدث معها بعد انتهاء هذه المداخلة. 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عادل امام مادلين طبر الفنانة مادلين طبر مهرجان المسرح القومي أشرف زكي المهن التمثيلية محمد عادل إمام رامي إمام

مواد متعلقة

مادلين طبر توضح حقيقة إساءتها لأسرة الزعيم عادل إمام

تغيير اسم فيلم الأستاذ بطولة الفنان محمد عادل إمام

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

أخبار الفن اليوم.. صديقة مصطفى درويش تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل.. يسرا تكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الأكثر قراءة

مغارة علي بابا في السماء، زامبيا تعتقل 6 مصريين على طائرة تحمل ملايين الدولارات وذهبا ومسدسات

محمد أشرف بعد تعاقده مع زد: علي معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي

تصريح مقلق من شعبة القصابين عن أسعار اللحوم بالأسواق

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

عادل إمام يتصدر تويتر بعد التصريحات المسيئة لـ مادلين طبر، ومتابعون يلقنونها درسا

هلا رشدي لـ فيتو عن أزمتها الصحية الأخيرة: أخذت حقنة كرتيزون علشان أغني بعدها صوتي قطع (فيديو)

بسبب الزمالك، أحمد عيد مهدد بالإيقاف بعد الانتقال للمصري

4 لاعبين رحلوا بالمجان عن الزمالك في الانتقالات الصيفية

Advertisements

منوعات

المزيد

بوساطة عربية، الابتسامة تعود للشيف بوراك بعد الصلح مع والده (فيديو)

بدلا من تكريمه، حبس مخرج إيراني عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي

بعيدا عن أوكرانيا، صراع روسي أمريكي ينتهي بنتيجة غير متوقعة (فيديو)

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية