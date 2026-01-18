الإمام الأكبر: الأزهر يحمل مسؤولية وحدة الأمة ويسعى إلى جمع كلمة علمائها

18 حجم الخط

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر اليوم الأحد، الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والعلمية والفكرية.

الإمام الأكبر: الأزهر الشريف يعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطه بسلطنة عُمان

وقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ الأزهر الشريف يعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطه بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين، مشيدًا بالنموذج العُماني القادر على احتواء الجميع، وتحقيق أُخوَّة إنسانية حقيقية، وتعايشٍ بنَّاء، مؤكدًا أن الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية وحدة الأمة وتماسكها، ويسعى إلى جمع كلمة علمائها ومواجهة أسباب الفرقة، لا سيما في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها العالم العربي والإسلامي.

مؤتمر «الحوار الإسلامي الإسلامي»

وأضاف فضيلته أن الأزهر، انطلاقًا من هذا الدور، أطلق النسخة الأولى من مؤتمر «الحوار الإسلامي الإسلامي» في فبراير من العام الماضي بمملكة البحرين، بهدف تحقيق وحدةٍ علمائية، وجمع علماء الأمة على طاولة حوار واحدة، والعمل على بسط الأُخوَّة الإسلامية وطي صفحات الخلاف، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ قيم التعاون والتفاهم بين أبناء الأمة.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده الكبير لدور الأزهر الشريف في خدمة الإسلام ودعم قضايا الأمة، مؤكدًا أن الأزهر يُمثِّل منبر الحكمة والاعتدال، ومرجعيةً راسخةً في لمِّ الشمل ووحدة الصف الإسلامي، وهو ما تحتاجه الأمة في هذه المرحلة الراهنة.

