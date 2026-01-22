أخبار الحوادث اليوم: القبض على شاب بتهمة هتك عرض ابنة خاله بمايو.. ضبط 31 متهما وترسانة أسلحة ومخدرات بمقابر حلوان.. ضبط تيكتوكر شهيرة بالإسكندرية لنشرها محتوى خادشا للحياء

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

سيطرت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب بمخلفات داخل مزرعة تابعة للكلية ببولاق الدكرور، وامتدت النيران إلى عدد من الأشجار.

تنظر المحاكم المختصة قريبا النظر في 6 قضايا حبس صادرة ضد رجل الأعمال السوري أنس الصباغ، الشهير بـ أنس الدمشقي، صاحب سلسلة محلات ومطاعم شهيرة، بينها التهرب الضريبي، وسرقة التيار الكهربائي، والغش التجاري، إلى جانب غرامات ومخالفات اقتصادية أخرى مرتبطة بنشاطه التجاري.

تصدر محكمة الجنح المختصة في أكتوبر، قرارا بالحكم على رجل الأعمال (م.ال)، على خلفية اتهامه بالنصب على رجل أعمال سعودي السبت المقبل الموافق 24 يناير، والتي قررت المحكمة تأجيلها اليوم الخميس للنظر في الحكم.

تقدم رجل الأعمال “ك. ح ”، بمعارضة على الحكم الصادر ضده في قضية تتعلق بتورطه في قضية رشوة مع آخرين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب، لاتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر من أقاربه داخل نطاق مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، في واقعة تعود أحداثها إلى عدة سنوات سابقة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 13 متهما لقيامهم بأعمال بلطجة ومطاردة عاطل باستخدام أسلحة نارية وبيضاء فى منطفة المقطم.

أصدرت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السابعة)، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، حكمًا بـ السجن المؤبد لثلاثة عاطلين، إثر إدانتهم باختطاف سيدة والاعتداء عليها جنسيًا بالإكراه، وتصوير الجريمة بهاتف محمول لابتزازها وتوثيق مأساتها.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بلوجر شهيرة لقيامها بنشر مقاطع فيديو رقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية بـمحافظة الإسكندرية.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم أسفل أحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 31 متهما وترسانة أسلحة نارية ومواد مخدرة داخل مقابر مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم قتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بـمنطقة حدائق القبة .

قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتهمها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية بقيمة كبيرة قدمها لها أثناء خطبتهما، وعندما تم فسخ الخطوبة، رفضت إعادتها.

قررت محكمة جنح مدينة نصر ثالث تأجيل ثالث محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم خطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتركه تحت المياه لمدة 3 دقائق ونصف دون إنقاذه، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بإستاد القاهرة لجلسة 12 فبراير، للنطق بالحكم..

لقي زوجين مصرعهما إثر إصابتهما بحالة اختناق بسبب حدوث تسريب غاز داخل فيلا بمنطقة التجمع وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على نصاب استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي تحت ستار "العلاج الروحاني"، واستولى على أموال المواطنين عبر أعمال الدجل والشعوذة.

