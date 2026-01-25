الأحد 25 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض البتلو 26 جنيهًا وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 432 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض 12 جنيها.

نطاق السعر: من 400 إلى 460 جنيها للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 420 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 22 جنيها

نطاق السعر: من 360 إلى 450 جنيها

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 424 جنيها.

التغيير: انخفاض 26 جنيها.

نطاق السعر: 370 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 422 جنيها

التغيير: انخفاض 10 جنيهات

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 377 جنيهًا.

التغيير: انخفاض 13 جنيها.

نطاق السعر: 350 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 399 جنيها.

التغيير: انخفاض 9 جنيهات.

نطاق السعر: 350 – 450 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 414 جنيها.

التغيير: ارتفاع جنيهين.

نطاق السعر: 365 – 450 جنيها للكيلو.

الجريدة الرسمية