بعد صدور قرار منعه من السفر، القبض على رجل الأعمال أنس الدمشقي بمطار القاهرة

تنظر المحاكم المختصة قريبا النظر في 6 قضايا حبس صادرة ضد رجل الأعمال السوري أنس الصباغ، الشهير بـ أنس الدمشقي، صاحب سلسلة محلات ومطاعم شهيرة، بينها التهرب الضريبي، وسرقة التيار الكهربائي، والغش التجاري، إلى جانب غرامات ومخالفات اقتصادية أخرى مرتبطة بنشاطه التجاري.

وذلك بعدما قام رجل الأعمال بتقديم المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، في هذه القضايا.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على رجل أعمال السوري أنس الصباغ الشهير بـ أنس الدمشقي صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بعد صدور قرار بمنعه من السفر في القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية، أنه تم ضبطه خلال إنهاء إجراءات سفره إلى إسطنبول لصدور أحكام قضائية ضده، منها غرامات اقتصادية وغش تجاري وسرقة تيار كهربائي والتهرب الضريبي بالقاهرة.

