الحكم على رجل أعمال بتهمة النصب على سعودي السبت

تصدر محكمة الجنح المختصة في أكتوبر، قرارا بالحكم على رجل الأعمال (م.ال)، على خلفية اتهامه بالنصب على رجل أعمال سعودي السبت المقبل الموافق 24 يناير، والتي قررت المحكمة تأجيلها اليوم الخميس للنظر في الحكم.



وكان دفاع رجل أعمال سعودي قد تقدم بعدة بلاغات ضد رجل الأعمال “م. ال” تحمل رقم 12628 لسنة 2025 جنح أول وثالث أكتوبر اتهمه بالنصب عليه، حيث إنه باع أسهمًا تفوق الأسهم المملوكة له وإيهام المجني عليه بقدرته على نقل ملكية تلك الأسهم بموجب توكيلات ببيع وشراء أسهم صادرة من مكتب الشهر العقاري مع علمه بأنه لا يعتد بعملية بيع الأسهم.

وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى المحاكمة في وقت سابق وحددت لها جلسة خلال شهر يناير الجاري كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال “م. ال” بتهمة النصب على رجل أعمال سعودي وتم تأجيل الجلسة وحجزها للحكم بعد ذلك في جلسة 24 يناير الجاري.



