الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحكم على رجل أعمال بتهمة النصب على سعودي السبت

الحكم على رجل أعمال،
الحكم على رجل أعمال، فيتو
18 حجم الخط

تصدر محكمة الجنح المختصة في أكتوبر، قرارا بالحكم على رجل الأعمال (م.ال)، على خلفية اتهامه بالنصب على رجل أعمال سعودي السبت المقبل الموافق 24 يناير، والتي قررت المحكمة تأجيلها اليوم الخميس للنظر في الحكم.


وكان دفاع رجل أعمال سعودي قد تقدم بعدة بلاغات ضد رجل الأعمال “م. ال” تحمل رقم 12628 لسنة 2025 جنح أول وثالث أكتوبر اتهمه بالنصب عليه، حيث إنه باع أسهمًا تفوق الأسهم المملوكة له وإيهام المجني عليه بقدرته على نقل ملكية تلك الأسهم بموجب توكيلات ببيع وشراء أسهم صادرة من مكتب الشهر العقاري مع علمه بأنه لا يعتد بعملية بيع الأسهم.

وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى المحاكمة في وقت سابق وحددت لها جلسة خلال شهر يناير الجاري كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال “م. ال” بتهمة النصب على رجل أعمال سعودي وتم تأجيل الجلسة وحجزها للحكم بعد ذلك في جلسة 24 يناير الجاري.
 

txt

تجديد حبس 25 من أنصار مرشح لم يفز بإعادة انتخابات النواب بالشرقية

txt

حبس تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة رقمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتوبر محكمة الجنح رجل أعمال سعودي المحاكمة
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية