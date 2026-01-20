القبض على طالب أدى امتحان اللغة العربية بدلا من زميله في حلوان

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لأدائه امتحان اللغة العربية بدلًا من زميله داخل إحدى المدارس في مدينة حلوان.

طالب يؤدي امتحانا بدلا من زميله بحلوان

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من إدارة إحدى المدارس بدائرة القسم، تفيد باكتشاف قيام طالب يؤدي امتحان اللغة العربية بدلا من زميله داخل لجنة الامتحان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتم التحفظ على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، لحين عرضه على جهات التحقيقات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دار الإفتاء: الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا

ومن جانبها أكدت دار الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، ويستوي في الحرمة ارتكابه أثناء أداء الامتحان في المواد الأساسية أو التكميلية، ومن يعين غيره على الغش سواء كان بالمساعدة والتلقين أو كان بتقاعس المسئول عن الرقابة على الامتحان عن أداء واجبه يكون قد أثم واعتدى على حقوق الآخرين.

دار الإفتاء توضح موقف الشرع من الغش في الامتحانات

وأكدت أن الطالب الذي يغش يظلم نفسه؛ من حيث ارتكابه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه، ثم بسعيه لأخذ حق ليس له؛ فإنه يختلس مجهود زملائه وإجاباتهم دون علمهم، ويتعدى على حقوق من يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات التي مناط تحصيلها يتطلب مزيدًا من الجهد في التحصيل العلمي عند التلقي والأداء، ويشاركه في هذا الإثم المراقب الذي يسهل ذلك الأمر؛ فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

وأهابت دار الإفتاء الطلاب ألَّا يتورطوا في ارتكاب الغش في الامتحانات، ونصحتهم بالاجتهاد في التحصيل العلمي، وإخلاص القصد في تحصيل المهارات وتكوين الملكات العلمية النافعة لهم ولمجتمعهم. كما تنصحهم بدوام الحرص على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق، وبالتعاون على البر والتقوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.