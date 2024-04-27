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حسام حسن يحتفل بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد على راشد (صور)

حسام حسن يحتفل بحفل
حسام حسن يحتفل بحفل خطبة ابنته يارا، فيتو

احتفل العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بخطبة ابنته يارا، على رجل الأعمال المصري أحمد علي راشد، حيث اقتصر الحفل على الأقارب وبعض الأصدقاء.

ورجل الأعمال المصري أحمد علي راشد هو نجل رجل الأعمال علي راشد وعمه هو رجل الأعمال السيد راشد وهي عائلة تمتلك العديد من الاستثمارات الضخمة.

والمحاسب أحمد راشد هو نجل رجل الأعمال علي راشد، ويرأس مجلس إدارة مجموعة راشد للاستثمار، والعضو المنتدب لشركة طيبة للحديد، والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت.

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ونشرت “يارا” صورًا من حفل الخطوبة الذي اقتصر على وجود المقربين منها، وتزامن ذلك مع إقامة مباراة الأهلي ومازيمبي، على خاصية “الاستوري”.

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الاهلي ومازيمبي التي انطلقت  في  العاشرة مساء أمس الجمعة  في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر الوطني لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويرغب التوأم حسام وإبراهيم حسن، لمتابعة لاعبي الأهلي الدوليين واالوقوف على مستواهم الفني والبدني، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

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