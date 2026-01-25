بمشاركة ميسي وسواريز، إنتر ميامي يتلقى هزيمة قاسية أمام أليانز ليما البيروفي (فيديو)

18 حجم الخط

تلقى إنتر ميامي، حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم، هزيمة مريرة على يد مضيفه أليانز ليما البيروفي بنتيجة 0-3 فجر اليوم الأحد في بداية المباريات التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.



وتوج فريق المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بلقب الدوري الأمريكي في الموسم الماضي.



وبدأ إنتر ميامي رحلة الإعداد لموسمه الجديد بجولة في أمريكا الجنوبية تشمل مواجهة أليانز ليما بطل بيرو ثم اللعب ضد أتلتيكو ناسيونال الكولومبي ثم برشلونة جواياكيل الإكوادوري قبل اللعب ضد إندبيندنتي ديل فالي في بورتوريكو.

وخاض ميسي مباراة أليانز ليما أساسيًا بجوار لويس سواريز ورودريجو دي بول.



وسجل باولو جيريرو هدف التقدم في الدقيقة 29 ثم أحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35 بينما تعرض الوافد الجديد سيرجيو ريجيليون نجم إنتر ميامي للإصابة بعد مرور 13 دقيقة فقط وتم استبداله بزميله فاكوندو مورا.

وخرج ميسي في الدقيقة 63 بجانب لويس سواريز ورودريجو دي بول بينما شارك ديفيد أيالا ودانيال بينتز وديفيد رويز.



وسجل الفريق البيروفي الهدف الثالث عن طريق لويس راموس في الدقيقة 73 في ختام سعيد للمباراة التي أقيمت في بيرو بحضور جماهيري لافت.



