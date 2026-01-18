الأحد 18 يناير 2026
حوادث

قبول استئناف شبكة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع وبراءة عناصرها

قضت محكمة مستأنف التجمع بقبول الاستئناف المقدم من 4 سيدات ورجلين، على حكم حبسهم سنة، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بمنطقة التجمع بالقاهرة وقضت بببراءتهم. 

وجاء في حيثيات الحكم، بعد فحص القضية تتشكك المحكمة فى ثبوتها لعدم الاطمئنان لما ورد بمحضر الضبط، حيث لا يتحقق به جريمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن الأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي الدعارة، وكان الفعل الذي اقترفه المتهمين لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وفقا لما جاء في القانون، ولا يوفر في حقهم ارتكاب الجريمة قانونا. 

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديًا صحيًّا “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

ضبط نادٍ صحي لممارسته الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب النادي وبصحبته 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، و3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمًا بحبس المتهمين لمدة سنة، غير أنهم لم يرتضوا الحكم وتقدموا باستئناف عليه.  

