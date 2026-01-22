المؤبد لثلاثة متهمين بخطف سيدة والاعتداء عليها تحت تهديد السلاح بالبحيرة

18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السابعة)، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، حكمًا بـ السجن المؤبد لثلاثة عاطلين، إثر إدانتهم باختطاف سيدة والاعتداء عليها جنسيًا بالإكراه، وتصوير الجريمة بهاتف محمول لابتزازها وتوثيق مأساتها.

ننشر تفاصيل الحكم

​شمل الحكم كلًا من: (كمال ج. أ - 38 عامًا)، و(صبري ع. ر - 21 عامًا)، و(حسام أ. د - 21 عامًا)، وجاء قرار المحكمة بعد ثبوت تورطهم في استدراج واختطاف المجني عليها "ن" (22 عامًا - ربة منزل)، واقتيادها إلى منطقة زراعية نائية لتنفيذ جريمتهم النكراء تحت تهديد السلاح، كشفت تحقيقات النيابة العامة بالبحيرة أن المأساة بدأت بملاحقة المتهم الأول للمجني عليها ومضايقتها المستمرة، وعندما صدته ورفضت الاستجابة لتهديداته، خطط لارتكاب الجريمة مستعينًا بإحدى قريباتها للوصول إلى مسكنها، ف​المتهم الأول قام باختطاف الضحية تحت تهديد "سلاح أبيض" (سكين)، واقتادها عنوة إلى سيارة كان ينتظره فيها شريكاه، وداخل منطقة معزولة وسط الزراعات، قام المتهم الأول بمواقعة الضحية كرهًا عنها تحت وطأة التهديد بالذبح، وتولى المتهم الثالث تصوير الواقعة بهاتفه المحمول لكسر إرادة المجني عليها، بينما تولى المتهم الثاني مهمة تأمين المكان ومراقبة الطريق.

تقرير الطب الشرعي يؤكد

​جاءت تقارير مصلحة الطب الشرعي بالبحيرة لتؤكد صحة أقوال الضحية، حيث أثبتت الفحوصات الفنية تعرضها لاعتداء وحشي يتطابق زمنيًا وموضوعيًا مع روايتها، مما قطع الطريق أمام محاولات الدفاع لنفي الجريمة وأثبت أركان الخطف والاعتداء المقترن بظرف التعدد وحمل السلاح، وبعد تداول القضية وسماع مرافعات النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة، استقرت المحكمة إلى إدانة المتهمين، لتصدر حكمها بالمؤبد.

