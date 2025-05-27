الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة تمزيق جسد شخص بسلاح أبيض فى حدائق القبة

مزق جسده فى الشارع
مزق جسده فى الشارع بسلاح أبيض فى حدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخر بالتعدي على نجله باستخدام سلاح أبيض في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

فيديو متداول عن مشاجرة  حدائق القبة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من نجل شقيق الشخص القائم بالنشر، يفيد بتعرضه للاعتداء من قِبل أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض، مما تسبب في إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

فيديو كشف المستور، القبض على متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في الطريق العام بقنا

القبض على 153 متهما وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بالشرقية

وباستكمال التحريات، تبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين المشكو في حقه ونجل عم القائم بالنشر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حدائق القبة وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة مشاجرة الحدائق النيابة العامة الأجهزة الأمنية قسم شرطة حدائق القبة حدائق القبة بالقاهرة

مواد متعلقة

فيديو كشف المستور، القبض على متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في الطريق العام بقنا

القبض على 153 متهما وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بالشرقية

ربة منزل تستعين بأبنائها فى تنفيذ جريمة إلقاء طفل بنهر النيل والنيابة تقرر حبسها

فيديو يرصد التعدى على كلب حتى الموت بالنزهة وتحرك عاجل من الداخلية

فيديو يرصد مشاجرة بالعصى فى بنى سويف، والأمن يكشف التفاصيل

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 91 متهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة

وفد "اليونيسيف" يزور أكاديمية الشرطة ومركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

"الداخلية" تنظم ندوة تثقيفية لدعم حقوق المسنين بمشاركة قيادات وممثلي المجالس القومية

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

الإفتاء: غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

اتحاد الكرة يتجه لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

تغيير في الجبهة اليسرى لـ الأهلي أمام فاركو في الدوري

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

210 جنيهات للكيلو القائم، أسعار الخراف في سوق السيدة زينب (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لعلاوة الموظفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك دعاء محدد في المبيت بمزدلفة؟

علي جمعة: البخاري أعجوبة زمانه والسُّنة موثقة بسند صارم منذ الصحابة

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية