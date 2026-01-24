ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بعد إقامة مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 23 من البريميرليج.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 0-2 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت



1- آرسنال 50 نقطة

2- مانشستر سيتي 46 نقطة

3- أستون فيلا 43 نقطة

4- ليفربول 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد 35 نقطة

6- تشيلسي 34 نقطة

7- فولهام 34 نقطة

8- برينتفورد 33 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

10- سندرلاند 33 نقطة

11- إيفرتون 32 نقطة

12- برايتون 30 نقطة

13- بورنموث 30 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة

15- كريستال بالاس 28 نقطة

16- ليدز يونايتد 25 نقطة

17- نوتنجهام 22 نقطة

18- وست هام 20 نقطة

19- بيرنلي 15 نقطة

20- وولفرهامبتون 8 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الـ 23 غدا الأحد بإقامة 4 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز وتختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين كالتالي:

الأحد 25 يناير 2026

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نيوكاسل ضد أستون فيلا- 4 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4 مساءً - ملعب جي تك كوميونيتي

آرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الإثنين 26 يناير 2026



إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

مانشستر سيتي يفوز أمام وولفرهامبتون

وكان مانشستر سيتي عاد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بفوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2-0 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية السيتزنز كل من عمر مرموش وأنطوان سيمينيو في الدقيقتين 6 و45+2.



الفوز منح السيتي فرصة تقليص الفارق مع آرسنال، المتصدر، إلى 4 نقاط مؤقتا، بعدما وصل إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 8 نقاط في المركز الأخير.

وتعرض مان سيتي قبل مباراة وولفرهامبتون للخسارة في آخر مباراتين بمختلف البطولات، على يد مانشستر يونايتد 0-2 في البريميرليج، وبودو/جليمت 1-3 في دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.