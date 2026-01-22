سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على نصاب استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي تحت ستار "العلاج الروحاني"، واستولى على أموال المواطنين عبر أعمال الدجل والشعوذة.



رصد النشاط الإجرامي

أوضحت التحريات أن المتهم، مقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية سابقة، أدار نشاطًا متخصصًا في النصب على المواطنين، مدعيًا قدرته على تقديم العلاج الروحاني.



الترويج عبر منصات التواصل



اتخذ المتهم من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للوصول إلى أكبر عدد من الضحايا، وأنشأ صفحة رسمية نشر من خلالها فيديوهات تظهره أثناء ممارسته الدجل، بهدف جذب المشاهدين وتحقيق أرباح مالية طائلة.



كمين الإسكندرية والمضبوطات



بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على محادثات ودلائل تثبت نشاطه الإجرامي.



اعترافات المتهم



أقر المتهم أمام الجهات الأمنية بنشاطه الإجرامي، واعترف بتصوير الفيديوهات ونشرها على صفحته لزيادة التفاعل وتحقيق مكاسب مادية من خلال تضليل المواطنين.



الإجراءات القانونية



تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة كل من يمارس أعمال النصب والدجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

