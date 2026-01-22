الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

سقوط دجال السوشيال
سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية
18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على نصاب استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي تحت ستار "العلاج الروحاني"، واستولى على أموال المواطنين عبر أعمال الدجل والشعوذة.


رصد النشاط الإجرامي
أوضحت التحريات أن المتهم، مقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية سابقة، أدار نشاطًا متخصصًا في النصب على المواطنين، مدعيًا قدرته على تقديم العلاج الروحاني.
 

الترويج عبر منصات التواصل
 

اتخذ المتهم من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للوصول إلى أكبر عدد من الضحايا، وأنشأ صفحة رسمية نشر من خلالها فيديوهات تظهره أثناء ممارسته الدجل، بهدف جذب المشاهدين وتحقيق أرباح مالية طائلة.
 

كمين الإسكندرية والمضبوطات
 

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على محادثات ودلائل تثبت نشاطه الإجرامي.
 

اعترافات المتهم
 

أقر المتهم أمام الجهات الأمنية بنشاطه الإجرامي، واعترف بتصوير الفيديوهات ونشرها على صفحته لزيادة التفاعل وتحقيق مكاسب مادية من خلال تضليل المواطنين.
 

الإجراءات القانونية
 

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة كل من يمارس أعمال النصب والدجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أعمال الدجل والشعوذة اعمال الدجل الدجل والشعوذة العلاج الروحانى النصب على المواطنين النيابة العامة تصوير الفيديوهات قسم شرطة سيدي جابر

مواد متعلقة

القبض على مسن بتهمة التحرش بسيدة في البحيرة

الأمن يضبط شخصين لادعائهما تسريب الامتحانات على مواقع التواصل بالأقصر وسوهاج

الأمن يضبط متهم بسرقة غطاء بالوعة في بورسعيد ويستعيد المسروقات

ضبط 12 شخصا بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط مالك مكتبة بالفيوم بتهمة بيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص

القبض على مدير كيان تعليمي غير مرخص بالفيوم بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 52 مليون جنيه
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حاكم الشارقة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال استقبال أبنائه: ترك أثرا عظيما في نفوس المسلمين

الكاتب الليبي طارق القزيري: الحنين في ليبيا ليس للقذافي بل بحثًا عن الدولة.. “ما بعد معمر” فراغ في السلطة وليس ديمقراطية.. والمقارنة بين عهده واليوم فخ سياسي

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية