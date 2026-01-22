طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية: امتحان الدراسات سهل وبسيط

18 حجم الخط

سادت حالة من الارتياح والسعادة بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عقب انتهائهم من تأدية امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

وقال الطالب أحمد محمد: إن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية سهل، والأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافيا والانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة.

وأضاف الطالب معتز هاشم، أن امتحان مادة التربية الرياضية جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن الأسئلة بمادة الدراسات الاجتماعية سهلة ولا يوجد بها أي صعوبة

وكان الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أعلن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 للشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من السيد المحافظ.

وأكد (أبو زيد) انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية أمام (333) لجنة امتحانية بهدوء واستقرار في بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب دون حدوث أية معوقات، وكذلك التزام تام من الملاحظين ورؤساء اللجان، وأشاد بانضباط الطلاب.

وكان مدير المديرية قام بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأثنى على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

وشدّد (أبوزيد) على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

