تصل إلى 3482 جنيها، قفزة غير مسبوقة في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22400 جنيه للطن.

التغيير: انخفاض 628 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 24 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 14442 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 3482 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19928 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 3195 جنيها.

النطاق السعري: من 17 ألف إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24200 جنيه للطن.

التغيير: انخفاض 400 جنيه.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 14628 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 3628 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23 ألف جنيه للطن.

