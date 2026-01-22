الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على بلوجر شهيرة بالإسكندرية لنشرها محتوى خادشا للحياء

ضبط بلوجر شهيرة
ضبط بلوجر شهيرة
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بلوجر شهيرة لقيامها بنشر مقاطع فيديو رقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية بـمحافظة الإسكندرية.

 

ضبط بلوجر شهيرة لنشرها مقاطع رقص وألفاظ خارجة بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الآداب من ضبطها "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزتها (هاتف محمول).

 

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق، آخر ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء لإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالقليوبية.

 

ضبط بلوجر شهيرة بنشر مقاطع رقص بالقليوبية

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، وبالإضافة إلى قيامها باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

